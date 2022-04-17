Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yeteri kadar oy alamamaları durumunda Millet İttifakı'na destek vereceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yeteri kadar oy alamamaları durumunda Millet İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. İnce, "Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Biz birinci ya da ikinci olamazsak, siz olursanız, sizi destekleyeceğiz. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmak üzere Bursa’ya geldi. İnce’ye, İl Başkanı Güner Aklan, Yıldırım İlçe Başkanı Mesut Şahin eşlik etti.

İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Muharrem İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura gitmesi durumunda, Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayı destekleyeceklerini belirten Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi"

"Parlamenter sistem, eski sistemde oy bölmesi olurdu ama biz bu seçime başkanlık sistemiyle gireceğiz. Başkanlık sisteminde oy bölmesi diye bir şey olmaz ki. Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok alıyor zaten.

Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci ikinci olamadık, üçüncü beşinci olduk diyelim. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit, neden bölücü oluyormuşuz.

O zaman ben muhalefete sesleniyorum, ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?"