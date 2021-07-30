Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı'na 13 uçak, ormanlarımızı korumaya 3 kiralık uçak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 kişinin hayatını kaybettiği, hayvanların öldüğü, 2 binin üzerinde yapının zarar gördüğü orman yangını felaketinin yaşandığı Manavgat’ta, “Cumhurbaşkanlığı'na 13 uçak, ormanlarımızı korumaya 3 kiralık uçak” dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Manavgat'ta yaşanan yangın felaketini yerinde incelemek, yangında yaşanan can kaybı nedeniyle taziye ziyaretlerinde bulunmak, vatandaşları dinlemek ve ‘geçmiş olsun' temennilerini iletmek üzere Antalya'ya gitti.

“Sınırlarımızı da koruyamadılar; ormanlarımızı da!”

Ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İnce, “Yangından zarar gören tüm insanlarımızın, ağaçlarımızın, kurduyla, kuşuyla tüm canlıların acısını yüreğimde hissediyorum. Sınırlarımızı da koruyamadılar; ormanlarımızı da! Cumhurbaşkanlığı'na 13 uçak, ormanlarımızı korumaya 3 kiralık uçak” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre, toplam 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.