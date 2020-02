Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda vekil değil, bakanların listesini yapacağım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rozetini çıkardığı partisinde dün akşam başlayan liste tartışmasını değerlendirdi. İnce, "Vekil listeleri açıklandı. Milletvekili listesini Genel Merkez belirler. Allah'ın izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda vekillerin değil, bakanların listesini yapacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a TV bir araya gelmeyi teklif eden İnce, "Uygar ülkelerdeki gibi TV'de tartışalım, prompter istersen kullanabilirsin" ifadesini kullandı.

Açıklanan liste nedeniyle "sesinin kısıldığı" iddiasıyla mitinglerini iptal ettiği söylenen İnce, "Dediler ki Muharrem İnce küstü. Sesim kötü çıksa da dediklerim doğrudur" diye konuştu.

Erdoğan'la aralarındaki farktan bahseden İnce, "O, 'benim genelkurmay başkanım, benim bakanım' diyecek. Ben sayın bakanım, sayın genelkurmay başkanım diyeceğim" ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmek için "helikopterle Gül'ün yanına gitti" iddiasına İnce, "Ama o da helikopterle birilerini tehdit etmeye gitmeyecek. Giderse görevden alacağım" diye karşılık verdi.

Bartın'da vatandaşlara seslenen İnce şu ifadeleri kullandı:

Dediler ki Muharrem İnce küstü. Ya rahatlıkla bir sesimiz bile kısılamıyor. Dedim yiyelim iğneyi, gidelim Bartın'a. Vekil listeleri açıklandı. Hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Hepsi bizim arkadaşımız. Milletvekili listesini Genel Merkez belirler. Allah'ın izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda vekillerin değil, bakanların listesini yapacağım.

"Gel otobüse bin, gör milletin ilgisin"

AK Partili kardeşlerimin de, MHP'li, İyi Partili, HDP'li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Şu televizyonlara akşamları çıkan anketçilerin bir kısmına takılmayın. Hepsini demiyorum, bir kısmını diyorum. Onları ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Emin olun ortada araştırma maraştırma yapmıyorlar. Peşime takıl da gör araştırmayı. Otobüsümüzde yer var. Gel otobüse bin, gör milletin ilgisini. Bunlar mahçup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız.

"TRT'ye hakkımı haram ediyorum"



Sesim kötü çıkıyor olabilir. Bugün arkadaşlar yolda gelirken verdiler. TRT1, 13-20 Mayıs arasında sayın Erdoğan'a 1 saat 57 dakika söz vermişler. Muharrem İnce'ye 16 dakika. Yani 117 dakika birine, 16 dakika birine. Peki sizler, bu meydanı dolduranlar, biz TRT payı ödüyor muyuz? Sadece Erdoğan'a oy verenler mi ödüyor? Bunun adil olması gerekmez mi? Burada kul hakkı var kul. Bizim de o faturalarda payımız var. Ben TRT'ye hakkımı helal ediyorum? Haram olsun mu? (Olsun sesleri)

Değerli Bartınlılar, ben televizyonlarda bütün adayların karşılıklı gelip tartışmasını istiyorum, sayın Erdoğan dahil. Son kez tekrar ediyorum; televizyona çıkalım, uygar ülkelerde nasıl oluyorsa öyle yapalım. He diyorsanız ki "Ben sizin gibi küçük notlarla konuşamam, benim üç tane camım var, o camlarda benim laflarım akar, millet de beni akıcı konuşuyorum zannediyor"; televizyonda da kursunlar. Orada da kursunlar devam et işte.

"Zamanımız dar, hedefimiz büyük"



Zamanımız dar, hedefimiz büyük. 24 Haziran'da ilk işimiz seçim güvenliğini sağlayacağız. 50 bin avukat... Cübbelerinizi arabanızda gezdirin. Size ihtiyacım olabilir. Sizi YSK'nın önüne çağırabilirim. Söz veriyorum, bir oyunuza bile zarar gelmeyecek.

"Bu sefer devlet kemer sıkacak"

Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Para güvenli limanları sever. Bunu kuracağız, güven ortamı kuracağız. Ekonominin başına ehliyetli insanları getireceğiz, düzgün insanları getireceğiz. Ekonomiyle ilgili konuları başta Merkez Bankası olmak üzere bağımsız, özerk haline getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağız. Aa bir şey daha söyleyeyim, ilk kez söylüyorum. Hep millete tasarruf et denir, bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Devlet kemer sıkacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. İsraf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. Yani saraylarda yaşamayacak cumhurbaşkanı. O sarayda yaşamayacağım söz. Orayı üniversite sınavında yüksek puan almış gençlere vereceğiz. He nerede yaşayacaksın Muharrem İnce? 16 yıldır milletvekiliyim, 15 sene kirada oturdum. 1.5 sene önce ev alabildim, ben daha evime doyamadım. Apartman dairesi, ben orada oturacağım. He devletin işlerinde Atatürk'ün yaptığı gibi Çankaya'yı kullanırım.

"Eğitimde uzlaşmamız lazım"



747 trilyon... Örtülü ödenek bu... 2 milyar dolar sarayın maliyeti. Ev yapsak 100 bin ev yaparız. Parayı nereden bulacaksın Muharrem İnce? Sen Suriyelilere 40 milyarı nereden bulduysan oradan bulacağım. Suriyelilere harcağımız parayla ev yapsaydık 2 milyon ev yapardık. AK Partili kardeşlerim dahil hepiniz, 81 milyon, asla düşmanlık değil, hep barış istiyoruz. AK Parti'ye oy vermiş annelere, kadınlarımıza sesleniyorum. En değerli varlığınız çocuklarınız dimi? Şimdi vicdanınıza sesleniyorum, eğitimden memnun değilsiniz dimi. Şimdi bu ülkede eğitimde bir uzlaşmaya varmamız lazım. Uzlaşmamız lazım. Bir kere değiştireceğiz bunu, ama uzlaşarak değiştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partililer olacak, HDP'liler olacak, Saadet Partililer olacak, Demokrat Partililer olacak. Milli eğitim politikasında uzlaşacağız. Önce uzlaşacağız. Sınav sisteminde önce uzlaşacağız, "Sınav böyle olacak" diyeceğiz. Memleketin evlatlarına, benim çocuklarıma yazık oluyor. 24 Haziran'da üniversite sınavı vardı, dokuz ay kala değişiklik yaptılar. Sınava 7 ay kala bir değişiklik daha yaptılar. Sınava iki ay kala da tarihi değiştirdiler. Şimdi sizin, milletimizin vicdanına sesleniyorum. Çocuğunuzun eğitimi çok mu önemsiz? Senin çocuğunla dalga geçiyor, dalga. Çocukların sorularını çaldırdılar. Onlara fizik öğretmeni Muharrem İnce söz veriyor. Öğretmenlik yaptığım yıllarda yazılı kağıtlarını şöyle okurdum; önce isimlerini kapatırdım. İsmini görmeden okurdum kağıtları. Adından etkilenmeyeyim, adil olayım diye. Çocuklarınız bu ülkede adil sınavlara girecekler.

"Birilerini tehdit etmeye gidemeyecek"

"O benim Genelkurmay başkanım diyor, benim valim diyor. Ben sayın genelkurmay başkanı diyeceğim. Ama o da helikoptere binip de birilerini tehdit etmeye gidemeyecek. Giderse görevden alacağım. Halk tarafından seçilen belediye başkanlarına çekilin talimatı olmayacak. Maç başlayınca kurallar değişmeyecek. Dış politikamız uzmanlardan oluşmuş, diplomatlara monşer demeyen bir ekip olacak. Atatürk, İkinci Dünya Savaşı'nı görür Sadabat Paktı'nı kurar, Batı'da sıkıntı vardır. Orada da Balkan Paktı'nı kurar. Sonra Atatürk'e sorarlar, siz Yunanistan'ı yendiniz, neden tazminat almadınız? Atatürk der ki, bir tarafta tazminat, diğer yanda barış sonra ticaret. Barış sonrası daha ağır bastı der."

"Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var, Suriye'de büyükelçi yok. Niye, Tayyip Erdoğan Esad'a kızmış. Ben seçildiğimde büyükelçiyi göndereceğim. Bu sorunlar çözülecek. Meydanda bağırarak, kavga ederek dış politika olmaz. Dış politika kararlılıkla, arkada, masada olur. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, çiftçiye mazot 3 TL olacak. Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs verilecek. Bunu size Muharrem İnce vermeyecek, bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek."

"16 sene sonra bir manifesto yayınlıyor. Ekonomi sorunlarını çözeceğim, günaydın bugüne kadar neredeydin? Dolar çıkıyor, ne oldu bugün, çıkıyor mu yine? Tek dertleri beni indirmek diyor, vallahi de değil. Ben gelince, mazot, dolar inecek ise sen de in be kardeşim."