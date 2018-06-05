Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda, o sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde, iktidara yakın medya kuruluşlarında çalışan bazı gazeteciler için "kaşar" ifadesini kullandı. İnce, "Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya, cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak" dedi.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda televizyonlarda Boğaziçi’nde ODTÜ’de okuyan çocuklarla tartışacağını anlattı. "Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Ankara Eryaman'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’la arasındaki puan farkının seçim çalışmalarına başladığında çok olduğunu aktaran İnce, yarışın at başına döndüğünü söyledi. İlk turda seçimi kazanacağını belirten İnce, “Bu sabah doktor bir arkadaşım ‘Vitamin alıyor musun?’ dedi. Alkış vitamini alıyorum dedim. 30 yıldır siyasetle uğraşıyorum böyle bir değişim ruhu görmedim dedim. İkinci vitaminim de bu. Ben konuşunca çıldırmaya başladılar. Kavga istiyorlar kavga etmeyeceğim kavga. İnsanları sağcı solcu diye ayırmıyorum. 81 milyonu seviyorum, hepinizi seviyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde “kaşar” gazetecilerle televizyona çıkmayacağını söyleyen İnce, “Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya. Cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak. Televizyonlara Boğaziçi’nde ODTÜ’de okuyan çocuklarla tartışacağım. Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım. Cumhurbaşkanı abi olacak abi. Beni eleştiren tweet attı diye sabahın beşinde o çocukları karakola çektirmeyeceğim” dedi.