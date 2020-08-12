Muharrem İnce: Nezaketen telefonu açıyorum, 'bomba açıklama yaptı' diye haber oluyor

Parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce , kendisini arayan Nagehan Alçı 'nın bugünkü yazısındaki "Perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağına" ilişkin ifadelere tepki gösterirken, "Nezaketen telefonu açıyorum, ‘bomba açıklama yaptı' diye haber oluyor" diyerek tepki gösterdi.

'Dağ fare mi doğuracak' başlıklı bir yazı kaleme alan Nagehan Alçı, parti kuracağı söylentileri üzerine Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini köşesine taşıdı. "İnce beklentiyi çok yükseltiyor" diyen Alçı, İnce'nin kendisine "Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size" diye yazdı.

Twitter hesabından Alçı'nın yazısına tepki gösteren İnce, "Nezaketsizlik olmasın diye telefona bakıyorum, açıklamayı yarın yapacağımı söylüyorum, 'Bana bomba açıklamalar yaptı' diye haber yapılıyor. Açıklama yarın 10.30'da" dedi.

Alçı, Habertürk'te bugün (12 Ağustos 2020) yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önce yazılanları teferruatlı bir şekilde okudum ve Muharrem İnce'yi aradım.

Gülerek açtı telefonu. Keyfi çok yerindeydi.

‘Sizin sayenizde tatil yapmak imkansız hale geldi' diye girdim söze.

‘Valla bu süreçte beni hiç aramadınız. Tüm gazeteciler aradı ama siz hiç beni aramayınca şaşırdım. Demek tatil sebebiyleymiş. Ama az kaldı merak etmeyin Nagehan Hanım' dedi.

‘Perşembe bizi şaşırtacak bir şeyler söyleyecek misiniz? Yeni partiyi açıklayacak mısınız Muharrem Bey?' diye sordum.

‘Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size. Aslında şu an kimseye demeç de vermiyorum ama sizin telefon ettiğinizi görünce nezaketen açtım' dedi."