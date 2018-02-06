Muharrem İnce: CHP'yi mutlu bir azınlık ele geçirdi, 2014'te sustuğum gibi susmayacağım!

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce yeni açıklamalarda bulundu. Parti Meclisi Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü anlatan İnce, "Tehditler savuruyor genel başkan yardımcılarım bunu engelleyin ben aday olmak istiyorum, yarışmak istiyorum, size de başarılar diliyorum dedim. Bunlardan bilgisi olmadığını söyledi daha sonra bilgisi olduğunu gördük" iddiasını dile getirdi.

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan İnce, 'imza' tartışmasının damga vurduğu kurultayda tüzüğün ihlal edildiği, delegelerin parti yönetiminin baskısıyla imza verdiği iddiasını sürdürdü. İnce, baskı yaptığını ileri sürdüğü iki parti yöneticisinin ismini verdiği programda, "mutlu bir azınlığın partiyi ele geçirdiğini" söyleyerek "2014'te sustuğum gibi susmayacağım" ifadelerini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında soruları yanıtladı.

İnce'nin konuşmasından şu ifadeleri kullandı:

Bu yarış bitmedi. Pek çok haksızlık yapıldı. Kurultaydan sonra sayın genelbaşkanın yanına çıkıp 1 saat önce rakibimdiniz şimdi başkanımsınız emredin yapayım dedim. Gördüm ki olmuyor.

Türkiye'de demokrasi istiyoruz biz. CHP'de demokrasi istemeyecek miyiz? Nasıl bir Türkiye istiyorsak öyle bir CHP istiyoruz. Ben kimseye hakkımı yedirmem. AKP'ye de yedirmem CHP'ye de yedirmem. AKP'ye karşı mücadele ederken ne güzel hakkımızı savunuyorsun CHP'ye karşı mücadele ederken işleri karıştırıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz kendimizi MHP'ye AKP'ye göre mi tanımlayacağız, yoksa çağdaş partilere göre mi? Geçmişimize göre bakarsak Avrupa'daki çağdaş partilere bakarsak biz sınıfta kaldık.

''Genel başkan da beni birtakım güçler kavga çıkabilir diye beni uyarmıştı"'

Sayın genel başkandan randevu aldım parti meclisi öncesi. Dosya önümde bunu size bırakayım dedim. Divana bırakırsın dedi. Tehditler savuruyor genel başkan yardımcılarım bunu engelleyin ben aday olmak istiyorum, yarışmak istiyorum, size de başarılar diliyorum dedim. Bunlardan bilgisi olmadığını söyledi daha sonra bilgisi olduğunu gördük. Kurultay salonuna geliyoruz. Bir stant yapılmış güvenlik görevlilerini koymuşlar standın başına buraya seni sokmayacaklar, genel başkan yürüyecek orada. Arkadaşlara kavga gürültü olmasın dedim. Genel başkan da beni bir takım güçler kavga çıkarabilir diye beni uyarmıştı. Stantın önüne geldim. 20 güvenlik görevlisi. ' Buraya giremezsin' dediler. Tersten girin dedim. Tersten girerseniz anlayamazlar, gerginlik olmaz dedim. Normal giriş alanından girmedim tersten girdim. Ben içeriye girerken anons yapmadılar. Trübünler beni alkışlıyordu. Ses duyulmasın diye Kılıçdaroğlu'nun müziğini son ses çaldılar.

Sayın genel başkan kurultayı açış konuşması yapar, yaptı. Divan oluştuğunda genel başkanlık biter. Bir feleaket olsa genel başkan divan başkanı olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tekrar konuşmaya çağırdı, bu tüzüğe aykırı. Açılış konuşması yaptı, bitti. Genel başkanı konuşturdun, bir aday daha var burada onu da konuştur. Hayatımda gördüğüm en kötü divan başkanı.

'Bana genel Başkan Adayı Muharrem İnce' dedi, buyrun dedim, konuşma yaptım. Birazdan bir anons 49 imza hem Kılıçdaroğlu'na hem de bana verilmiş. Bu 49 imzanın kim olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmyorum, siz bilmiyorsunuz, Türkiye bilmiyor. Açıklayın. Delegeleri kandırdılar.

Kılıçdaroğlu'nun 49 oyu bana vermesi jest değil tam tersi hakaret. Kılıçdaroğlu'nun bana lütufta bulunmaya hakkı yok. Ben gidip mahkemelere gidip partimi şikayet edecek halim yok. 49 delege benden silinsin İnce'ye yazılsın. Oradan bir delege derki bir dakika ben sana oy verdim ona vermedim. Bir hakaret yapıyorlar, 2 bu 49 kişiye sorulmadı. 3 en az 15-20 kişi kimseye imza vermemiş. Fikri Sağlar, Tekin Bingöl, Seyit Torun.

Emin olun bu partinin delegelerine o kadar güveniyorum ki, oradan 100 kişi çıkar Kılıçdaroğlu'na vermiştim imzayı vazgeçtim, İnce'ye veriyorum der. Divan Başkanı beni davet ederken, 5 dakikalık konuşamınızı yapın mı dedi. Genel başkan adayı mı dedi? Genel başakan adayı dedi. Faaliyet raporu üzerine 5 dakika konuşmak için davet etmedi.

Beni aday olarak çağırdı, adaydım. 49 kişinin kim olduğunu bilmiyoruz, bunu bilmem lazım, divanın da bilmesi lazım. Amaç algı yöneyimi, küçük düşürmekti. Tekin Bingöl başrolde, herkes biliyor ne olduğunu. Önemli olan şu imza buldu mu bulamadı mı? 447 oyu kim aldı? 300 kişi sayın genel başkana imza vermiş ama oy vermemiş. Kendi partisinden imza alıyor ama oy alamıyor. Bir kaç türlü baskı oldu. Kendini genel merkezde pazarlamak isteyenler, hepsi de kazık yedi. Genel başkan sonunda hangi noktaya düştü, kendi partisinin delegesindne imza alıp oyunu alamayan konumuna düştü.

Bir parti meclisi kurultaydan sonra en üst organdır. MYK'sı ise bakanlar kuruludur, o yürütür. Parti meclisi üyesi benim de üstümde. Belediye başkan yardımcısı parti meclisi üyesi orada. Sakarya'da il başkanlığı yarışı yapıldı. Bir aday kazandı bir aday kaybetti. Kaybedeni parti meclisi üyeliğine aldı neden kazanan beni desteklediği için. Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok.

CHP tarihinde böyle bir olay olmuş mu? Partide müdür maaş alıyor partiden. Belediye başkanının danışmanı partiden maaş alıyor. Parti mutlu bir azınlık ele geçirdi. Bakırköy'ü Sarıyer'i bunları aldımı? Ordu'da ne oluyor haberi yok. 120 imzayı buldu bulamadı tartışması var, ya ben 120 oy alsaydım bu şüpheleriniz doğru olurdu. Senin imza bulup bulamama sıkıntın varmış. Ben 447 oy aldım bu kişinin oy bulamama sıkıntısı varsa bunun nedeni baskıcı yönetimdir.

Bugün beni 5 ilden aradılar. Sana oy vermedik, çok pişmanız, sana yapılanı gördük. Memlekete gidince yalan söyledik Muharrem İnce'ye verdik dedik sakladık. Canan Kaftancıoğlu benim rakibim değil, ben onunla yarışmadım. Partililerim seçtiğine göre doğrudur. Kılıçdaroğlu'nu seçtilerse doğrudur, Kaftancıoğlu'nu seçtilerse doğrudur.

Mustafa Kemal'in yoldaşı olacak kadar büyümedim

Ben Mustafa Kemal'in yoldaşı olacak kadar büyümedim. Kılıçdaroğlu ile kurultayın ardından bir telefon görüşmesi yapmadım. Ben 2014'de sustuğum gibi susmayacağım. Bir insana 120 imzayı buldu bulamadı tartışması yapıyorsun o insan 447 oy alıyor. Son sözü millet söyler. Millete gideceğiz. Millet değişim diyor da sen diretiyorsan millette sana kızar. Millet sana değiştir diyor 8 kere oldu olmuyor olmuyor. Neden değiştirmiyorsun? 9'uncuda bir ışık mı gördün?

790 oy da Muharrem İnce'ye tepki olarak mı Kılıçdaroğlu'na verildi? 447 oy değişime inanan milletindir. Partinin sorunu bu, bir hedefe kilitlenme yok, takibini yapan yok, sonuç alma yok.

CHP'nin ilçe yöneticisi Afrin'de şehit oluyor, birileri bize çıkıp PKK'lı diyebiliyor. CHP Kürtler ile yan yana gelmekten korkuyor, Alevilerin hakkını savunamıyor, elalem ne der diyor. Alevilerin haksızlığa uğradığını düşünüyorum. 'Ben Aleviyim yanlış anlaşılır' olmaz bu. Kürtler doğru söylüyor olamaz mı? Hayır deseydi referandumdan da hayır çıkardı. Daha iyi çalışırdı HDP. Parti HDP' ile yan yana görünmekten korktu. Çekindi. Bahçeli, Erdoğan doğru söylüyor olamaz mı. Bir gün bakarsın doğru söylüyor.

FETÖ ile ilgili CHP eleştiriyor

Bunlara muhatap olmak beni üzüyor. FETÖ ile AK Parti birlikte Türkiye'ye ihanet etti. FETÖ AKP'ye ihanet edince kardeş kavgası başladı. AKP milletvekilinin ziyaretine gittim. Açıklama yaptı ilk ve tek ziyaretçim Muharrem İnceydi. Alevileri savunursam olmaz, AKP miletvekili bana ne ben böyle diyemem. AKP milletvekiline haksızlık yapılırsa AKP miletvekilini savunurum.

Biz toplumun vicdanı olamıyoruz. 8 yıldır genel başkan olamadı. Anlatım biçimi ile bir sıkıntı var. Halkı ikna edilmesi gereken olarak görüyoruz, o değil. Yüzde 10 seçim barajı kalksın diyorsun kendi partinde baraj var. Bir şeyi yaparken önce kendinize bakacaksınız. Sana 2 maaş vereceğiz, sana kadro vereceğiz diyerek o oyu alamazsınız. Ben genel başkan olduğum da ki olacağım ben sokakta oldum, gönüllerde oldum, parti tabanında oldum. Benim 3 önerim var. Cumhurbaşkanı adayımızı üyeler seçsin, bu imza rezaletine son verelim, genel başkan olan kişi 2 seçimde tek parti olamazsa istifa etsin.