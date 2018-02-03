Muharrem İnce: CHP'de tuzu kurular var sığınmışlar 3,5 belediyeye; ben bundan memnun değilim

CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce, CHP'nin 3-5 belediyeye sığındığını belirterek, "CHP’de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum" dedi.

Merkez Yürütme Kurulu'nun yenilenmesi gerektiğinin altını çizen İnce, "Enis Berberoğlu hapiste, bunda CHP’nin suçu var mı? Dokunulmazlıkların kaldırılması. Ben hayır oyu vereceğimi söyledim. Hayır verdim. Bugün olsa yine hayır oyu veririm. Hayır dersek HDP’yle bizi aynı kefeye koyarlar dediler. Kürtler doğruyu söylemez mi? Elalem ne der diye siyaset olmaz. Gün gelir MHP, HDP doğruyu söyleyebilir. Pek görmedik ama AKP de doğruyu söyleyebilir. Ben hayır oyu verdim, MYK evet oyu verdi. Onun için bu MYK’nın yenilenmesi lazım. İnşallah bu akşam yepyeni bir MYK oluşturacağım. Sürekli kandırılan iktidarın yanında bir muhalefet var. Hedefimiz 50 artı 1. Hedefimiz cumhurbaşkanlığı" diye konuştu.

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Selam olsun umutların peşinde koşanlara. Karanlığı aydınlığa çevirenlere ve bunun için mücadele edenlere selam olsun. İki yol iki ihtimal. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz. Yol ayrımındasın Türkiye. Geleceğimiz elimizden alınıyor. Cumhuriyetimiz yıkılıyor.



Denizin bittiği yerdeyiz. Cumhuriyet gemisi karaya oturmak üzere. Geleceğimizi geri alacağız. Türkiye’de demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından bahsetmek mümkün değildir. Anayasa bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından rafa kaldırılmıştır. Ekonomimiz her türlü dış müdahalelere açıktır. İşsizlik can yakıyor. CHP’de mutlu azınlıklar var. Üç beş belediye onların oldu mu yetiyor. Ben durumdan memnun değilim, onun için itaat etmiyorum. Memnun değilim, itiraz ediyorum. Halkımız yargıya güvenmiyor.

Dış politikada yüz yıllık geleneklerinden koparılmış bir Türkiye var. Kuvayı milliyenin askerlerinin ekmek almaya parası yoktu. Kuvayı milliyenin askerleri emperyalizme karşı savaştı. Bana niye aday oldun diye soruyorlar. Onun haddini bildirmek için aday oldum.



Çağdaş dünyadan fiziksel olarak da kopuyoruz. Kadınlarımıza kabul edilmez bir yaşam dayatılıyor. Her gün yurtlarda çocuklarımıza tecavüz olayı yaşanıyor. Bu topraklar böyle yalancı, böyle yüzsüz görmedi. Yanlış yapıyor, hata yapıyor, kandırılıyor, hesap vermiyor. Cumhuriyeti kuranların sloganı ya istiklal ya ölümdü. AKP iktidarının sloganı ya iktidar ya ölüm.

AKP döneminde benzinin fiyatı 3.5 kat artmıştır. Benzin istanyonları vergi dairesi olarak çalışıyor.



Eğitimde dökülüyoruz. Çocuklarımız sınavdayken sistem değişiyor. Bir fizik öğretmeni olarak Bütün velileri uyarıyorum, çocuklarınızı milli eğitim bakanlığından koruyun.

Yeni bir din var. İçkiyle, başını kapatmakla ilgili yasak. Diğer her şey serbest. Bu uydurmaya karşı çıkacağız. Ne derse desinler. Elalem ne der diye değil, ilkeyle siyaset yapılır.



Hak, güç ve adalet arasındaki bağı kurmak için, insanlara utanma duygusu getirmek için, kazanmak zorundayız. Kazanmaya, yenilenmeye, değişime mecburuz.

Ekonomizin merkezinde insan olmalıdır. Hedefimiz insan yaşamını güçlendirmektir. Ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen. Akademik özgürlükleri yeniden sağlayacağız.

Demokrasiyi güvenlik güçleri ve yargıçlar koruyamaz. Demokrasiyi demokratik bir toplum korur. Laiklik vazgeçilmezdir. Laiklik tehlikededir. Hatta daha da ileridedir. Kimlik siyasetini terk ettireceğiz. CHP olarak asla kimlik siyasetine düşmeyeceğiz. Başaramazsak hepimizi aynı kötü son bekliyor.



12 yaşındaki Kürt çocuklarına sahip çıkacağız. Gezinin direnen çocuklarına oteline açtı diye bir otel patronunun ihalesi iptal ediliyorsa, o holding patronuna sahip çıkacağız. Mor beyin tuzağına düşüp AKP milletvekiline ziyarete giden benim. Haksızlığa uğrayan AKP milletvekiline de sahip çıkacağız. İnsan olduğu için mazluma mağdura ezilene sahip çıkacağız. Uludere’de Kürt çocuğuna bomba yağdırılan çocuğa da protez bacağına haciz gelen gazimize de sahip çıkacağız.



Hukuk demek ekmek demek, aş demek iş demektir. Yurtta barış, dünyada barış dedik. Kendi ülkemiz için ne istiyorsak bütün insanlık için de onu isteyen bir partiyiz.

Bizi Almanya’ya götüreceklerdi, ortadoğu bataklığına götürdükler. Biz bu toprakların insanıyız. Bizim geleceğimiz Mustafa Kemal’ın ortaya koyduğu kültürdür.

Yüzde 25 yetmez. Ecevit’in yüzde 42’sini unutma. Transfer yöneticiliğini bu partide kapatalım.



Enis Berberoğlu hapiste, bunda CHP’nin suçu var mı? Dokunulmazlıkların kaldırılması. Ben hayır oyu vereceğimi söyledim. Hayır verdim. Bugün olsa yine hayır oyu veririm. Hayır dersek HDP’yle bizi aynı kefeye koyarlar dediler. Kürtler doğruyu söylemez mi? Elalem ne der diye siyaset olmaz. Gün gelir MHP, HDP doğruyu söyleyebilir. Pek görmedik ama AKP de doğruyu söyleyebilir. Ben hayır oyu verdim, MYK evet oyu verdi. Onun için bu MYK’nın yenilenmesi lazım. İnşallah bu akşam yepyeni bir MYK oluşturacağım. Sürekli kandırılan iktidarın yanında bir muhalefet var. Hedefimiz 50 artı 1. Hedefimiz cumhurbaşkanlığı.



Ben neden adayım biliyor musunuz. Sandık görevlilerini seçim akşamı ağlatmamak için adayım. İlçe başkanlarım, il başkanlarım kaymakam ve valilerin önünde düğme ilikletmemek, sizi ezdirmemek için adayım. Sandık başında nasıl beklediysem, partinin başında da öyle bekleyeceğim. Yüzde 26’ya razı değilim. Kastamonu, Diyarbakır, Urfa bizim olacak. Bunu başaracağız.



Bu akşam beni genel başkan seçerseniz 45 gün içinde olağanüstü tüzük kurultayını toplayacağız. İmza rezaletine son vereceğiz. Toplu imza törenleri olmayacak. İl başkanlarına genel başkana destek açıklaması yasak olacak. Benim dönemimde yasak olacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde aday olarak Yılmaz Büyükerşen’in adı çıktı. 130 milletvekilinden hiçbirisi 60 parti meclisi üyesinden hiçbiri, 81 il başkanından hiçbirisi Ekmeleddin İhsanoğlu demiyordu.



Bugün beni genel başkan yapın, tüzüğü değiştireceğiz. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. Ben kimsenin marabası değilim. Genel başkan olduğumda kimse benim de marabam olmayacak.

50 kurultay delegesinden oy alırsın gelir, CHP’nin kurultay adıyını belirlersin. 45 gün olağanüstü tüzük kurultayında bir önerim daha var. İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Kendisi aday olamayacak, bunu tüzüğe yazacağız.