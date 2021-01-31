Muharrem İnce'den CHP'den istifa eden 3 milletvekili hakkında açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştı

Muharrem İnce, CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, CHP Genel Merkezi'ni suçlayarak, "İktidar ile aynı yolun yolcusudur" dedi.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine "istifalar Saray operasyonu" diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur."