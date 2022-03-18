Muharrem İnce Çanakkale zaferini andı; memleketi Yalova’da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Muharrem İnce, Partisinin Yalova İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

İnce, vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıtarak, 18 Mart’ın, 107 yıl önce tarihin akışının değiştirildiği gün olduğunu söyledi.

"Çanakkale Harbi’nde şehitlerimizin, dedelerimizin menüsü üzüm hoşafı ve ekmekti"

İnce, “Çanakkale Harbi’nde şehitlerimizin, dedelerimizin menüsü üzüm hoşafı ve ekmekti. Bugün de İl Örgütümüz böyle bir menü hazırlayıp vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünmüşler. Doğru bir şey yapmışlar. Ben de arkadaşlarıma destek vermek istedim. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Hoşaf ve ekmek dağıtımının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan İnce’ye, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Ertan Şener ve partililer eşlik etti.