Muharrem İnce: Bu ayıba son verilmeli

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'i ziyaret etti. İnce ziyaret sonrası Twitter aracılığıyla yaptığı paylaşımda ''Bu ayıba son verilmeli, Eren Erdem özgürlüğüne kavuşmalıdır.'' ifadesinde bulundu.

İnce'nin yaptığı paylaşımın tamamı söyle:

"Bugün tam 108 gündür siyasi tutsak olarak tutulan CHP PM Üyemiz @erenerdemnet i Silivri Cezaevinde ziyeret ettim. Hakkında tek bir delil yokken, sadece birileri tarafından iftira atması istenen gizli tanık beyanları ile tutuluyor. Dosyada aynı suçtan başka tutuklu da yok!

Eren Erdem hücrede tek başına tutuluyor, daktilo istemiş talebi reddedilmiş. Hapishanede herkes inancına göre bir din adamı ile görüşebiliyorken, Eren Erdem Alevi Dedesi ile görüşmek istemiş yine izin verilmemiş. Bu ayıba son verilmeli, Eren Erdem özgürlüğüne kavuşmalıdır."