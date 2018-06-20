Muharrem İnce: Bir gece 3'te polis aradı...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine yöneltilen "Sizin oğlunuz bir trafik kazasına karışsa, bunun sonucunda bir ölüme sebep olsa, siz baskı yapar mısınız hâkimlere" sorusunu, "Allah'tan korkarım. Bakın, ben tek çocuk sahibiyim. Eşim ısrar etti, asker zamanı 'torpil' diye. 'Bir Müslüman olarak yapamam' dedim. Yapmadım. Jandarma olarak 6 ay askerlik yaptı. Bir gece 3’te bir polis aradı, yakalamış; 'Ben Muharrem İnce, gereğini yap' dedim. Sakın 'torpil yapma, yaparsan seni bulurum, hesabını sorarım' dedim" diye yanıtladı.

İstanbul'da gazete, TV ve internet sitelerinin yayın yönetmenleriyle buluşan İnce, şu açıklamaları yaptı:

- 30 yıldır siyasetin içindeyim. ilk kez farklı kampanya; taşıma yok, masraf yok, Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinden fazla katılım var, okullara öğrencilere baskı yok.

- Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya medyasında manşet oluyoruz. 200 ülkenin 100'ünün büyükelçisi randevu istedi. Türk medyası ise sınıfta kaldı.

- Şu hakkınız yok değerli arkadaşlar; ben cumhurbaşkanı adayıyım. Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veremezseniz. O kim? 24 Haziran'da sıradan vekil... Erdoğan'ı geçtim, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz beni kesip, bu dost sitemidir. Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak. Bu seçimi alacağım göreceksiniz. Buna hep birlikte dur diyeceğim, sonu ne olursa olsun dur diyeceğim.

- Ömer Halisdemir’in mezarına gittin mi? E gittim, al sana fotoğrafını. Ailesine gittim. Ama Halisdemir’in kardeşi milletvekili adayı olmak istedi senden, sen yapmadın.

- 2,5 sene görev yaptım, tek maaşla geçinemedim, istifa ettim, geri döndüm memlekete, suç mu bu?

- 30 sene önce yazdığım şiiri yazıyorlar. Çok muhafazakar ya, okusun bir Necip Fazıl'ın şiirlerini, ama onun 5 yıl önceki FETÖ ortaklığını yazmak suç! Keşke zamanım olsa da o şiirleri yeniden yazsam...

- Ekonomiyi tartışmıyor, dolar demiyor... Ben Recep Tayyip Erdoğan'la TV'lerde tartışmak istiyorum. 80 milyon bizi izlesin...

- Erdoğan'a soramayacağınız soruları bana sorun, gazeteciler canına okumalı siyasetçilerin. Tek adamın tahakkümünden çıkmalıyız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım...

- En acil işimiz hukuk devleti olacak...

- Seçilir seçilmez Avrupa turu yapacağım, başkentleri gezeceğim. AB istemese de yapmamız gerekenler var.

"Bir gece 3'te"

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan: "Hukuk devleti ütopya olamayacak" diyorsunuz. O halde bir kurguda bulunalım: Mesela, sizin oğlunuz bir trafik kazasına karışsa, bunun sonucunda bir ölüme sebep olsa, siz baSkı yapar mısınız hakimlere? Oğlunuz hakkında "temiz" raporu veren, bürokraside yükselir mi? Yıllar sonra bir aday karşınıza çıksa ve bu dosyayı hatırlatsa, bunun haberlerini yarım günde engeller misiniz?

Muharrem İnce: Adil olmak isterim. Allah'tan korkarım. Bakın, ben tek çocuk sahibiyim. Eşim ısrar etti, asker zamanı “torpil” diye… “Bir Müslüman olarak yapamam” dedim. Yapmadım... Jandarma olarak 6 ay askerlik yaptı. Bir gece 3’te bir polis aradı, yakalamış; “Ben Muharrem İnce, gereğini yap” dedim. Sakın “torpil yapma, yaparsan seni bulurum, hesabını sorarım” dedim. Ben uyuyamam böyle şeylerde, Allah'tan korkarım...

- (Metin Temel Paşa'ya dair) Erdoğan rakibini eleştirirken, asla böyle bir şey yapamaz, alkışlayamaz. Seneye iftar yemeğinde, ben Erdoğan'ı eleştirirken, başka bir Paşa beni alkışlasa, Erdoğan ne der... Metin Temel'i emekli edeceğim...

"Başörtülülerle ilgili geçmişteki sözlerinizi tekrarlıyor musunuz" sorusuna İnce'nin verdiği yanıt:

- Başörtüsü problemini Türkiye aşmıştır. İster evinde, ister çarşıda taksın. Bir Cumhurbaşkanı, okulları arasında ayrım yapamaz. İmam Hatipliler nasıl yetişiyorsa Fen Liseliler de öyle eğitim görecek.

- Bazen MHP'nin bazen AKP'nin bazen ise İYİ Parti'nin dediğini de yapabilirim. Cumhurbaşkanı olduğumda yeter ki doğru şeyi desin. Ben cumhurbaşkanıyım, isteyene istediği kadar din dersi verilecek, ama isteyene istemeyene de din dersi verilmeyecek, bu kadar basit çözüm, isteyene istediği kadar, istemeyene de zorla yok

- OHAL mağdurları hakkında eğer dava açılmadıysa, hemen iade edeceğiz, eğer dava açılmışsa dava sonucu bekelenecek, dava yoksa hemen iade...

- Kızan kızabilir, "yalaka medya" diyorum. Kusura bakmasınlar... Bakın, 48 günlük bir mücadele... Ben konuşurken Binali Yıldırım'a nasıl geçiyorlar? Kim Binali Yıldırım? 24'ünden sonra bakan bile değil...