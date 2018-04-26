Muharrem İnce: Beştepe'yi satacağım, ikinci turda kazanırım, Kürtlerden de oy alırım

CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, aday olup seçilmesi durumunda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacağını söyledi. İnce, "Çankaya Köşkü'nde kalacağım" dedi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimini, aday olması durumunda kazanacağını söyledi. Kürtlerden de oy alabileceğini, dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında nasıl bir tavır takındığının iyi bilindiğini savunan İnce, seçilmesi durumunda Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacağını ifade etti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İnce, özetle şunları kaydetti:

“Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.”

“Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.”



“Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.”



“Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.”





“İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.”





“İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.”





“Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”



“Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”



“Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.”



“Beştepe’yi satacağım.”



“En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...”