Muharrem İnce: Bazı arkadaşlarımız CHP listelerinde yer almadı; onun tartışmasını sonra yapacağız

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin milletvekili aday listesine alınmayan bazı isimlerin listeye giremeseler de 24 Haziran seçimleri için "harıl harıl" çalıştığını ifade etti. "Bazı arkadaşlarım milletvekili sıralamasında olmadılar, olamadılar. Genel Merkez böyle istemiş" diyen İnce, "Onun tartışması sonra yapılır, ona bakacağız" diye konuştu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birinci turda almak için henüz yeterli oyu toplayamadıklarını ifade eden İnce, vatandaşlara, "Ama yüzde 35'lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın" diye seslendi.

Erzincan'da konuşan Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Ekonomi batıyor, duvara toslamak üzereyiz. Ey aziz milletim, ey AK Partili kardeşim, ey Ülkücü kardeşim, ey HDP’li kardeşim, ey İYİ Partili kardeşim, ey Saadet Partili kardeşim. Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını yine başaramayacaklar. Bugün Erzincan’a gelmeden önce, ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Buradan bu durdurulamayan dövizi, doları, euroyu, eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Ben Erzincan’dan AK Parti Genel Başkanı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağım.

"Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı döviz kurları artıyor. Kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içine girecektir. Bu tehlikeden kurtulmak için, bertaraf etmek için sayın Erdoğan, size sesleniyorum, size bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır.

"Bir, lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin. Ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın.

"Baktılar Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak. Eş, dost, damat ne varsa milletvekili adayı yaptılar. Üzgünüm, ama durum bu. Yeni dönemde ince eleyip sık dokuyacağız. Ayrıca bağırıp çağırmakla devlet yönetimi olmaz. Devlet yönetimi nasıl olur? İnce ayarla olur.

"Hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim"

"Bakın köylü çocuğu Muharrem İnce'nin sözü söz, çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de 500'er lira burs alacak. Bu paraları size ben vermeyeceğim, devlet verecek. Şimdi de Tayyip Erdoğan vermiyor, AKP vermiyor, devlet veriyor devlet.

"Size söz veriyorum gençler, evlatlarım, öğrencilerim; size fizik öğretmeni Muharrem Abiniz söz veriyor. Hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim.

"Türkiye Cumhuriyeti 475 TL parayı okulu biten öğrenciye 2 yıl ödemeye devam edecek.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Rabia bitti, dolar 5 lira oldu, artık Osmanlı tokadı var

"Ben size otuz sene önce deseydim ki; cep telefonu iye bir şey çıkacak, inanır mıydınız? Şimdi bir şey daha söylüyorum, sıkı durun. Önümüzdeki 10 yıl dünya çok değişik olacak. Robot koordinatörlüğü diye bir meslek çıkacak. Mekatronik mühendisliği çıkacak. Gençler, sizi bunlara uygun yetiştireceğiz. Fransız genç ne biliyorsa, siz de onu bileceksiniz. Sizinle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Emeklilere daha çok para vereceğiz. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 840 lira, dokuz kat fark var en yüksekle. Bu farkı düşürmemiz lazım. Zenginleşmemiz lazım. Meydanlarda Erdoğan Rabia yapıyordu biliyorsunuz değil mi, dolar 5 lira oldu. Artık Osmanlı tokadı var. Bunu geç artık, bu bitti. Osmanlı tokadı var.

"Tarım Bakanı ithal ederiz diyor. Ya neyi ithal ediyorsun!"

"Millet fıstıksız baklava peşine düştü. Fiyatlar pahalı. Tarım Bakanı ithal ederiz diyor. Ya neyi ithal ediyorsun. Antep fıstığı bu, adı Antep. Bunu söylemeye utanmıyor musunuz? Bakanın adı Fakıbaba, miletin adı Fakirbaba.

"Tasarım, teknoloji üretmemiz lazım"

"AK Partili kardeşlerim, Saadet Partili kardeşlerim, MHP'li, İyi Partili, HDP'li kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Bizim kafamız mı çalışmıyor, neden yoksuluz size onu anlatayım. Neden az para kazanıyoruz. Türkiye, en güzel elbiseleri dikiyor mu, dikiyor. Bir İtalyan elbisesi 15 bin lira. Ama onu biz dikiyoruz. Türkiye televizyon üretiyor mu, üretiyor. Otomobil üretiyor mu, üretiyor. Biz bir televizyondan 10 Euro kazanıyoruz. Bir otomobilden 100 Euro kazanıyoruz. Yani çerez parası. Çalışıyoruz ama boşa çalışıyoruz. Avara kasnak gibi. Verimsiz çalışıyoruz. Bizim bir otomobilden çok daha fazla para kazanmamız lazım. Niye kazanamıyoruz onu anlatayım. Çünkü teknoloji, tasarım, marka bize ait değil. Senin BMW'n var mı? Yok. Mercedes'in var mı? Yok. Marka üretmemiz lazım. Tasarım, teknoloji üretmemiz lazım. Bunu gençler yapacak. İyi eğitilmiş gençler yapar bunları. Onu da biz sağlayacağız.

"Bakın, değerli evlatlarım size sesleniyorum. Markada olmazsan arkada olursun. Sloganınız bu olsun. Markada olmazsan arkada olursun. Bizim derdimiz ne? En öne geçmek.

"Benim gönlüm zengin"

"Kim yapacak bunu? Ekibimle birlikte. Bir tane tek adam var, yanında da ehliyetsiz adamlar var. Şimdi güçlü bir lider getireceğiz, yanında da ehliyetli insanlar olacak. Ortak aklı kullanacağız. Ortak iyiyi bulmak için çalışacağız. Bana ne diyor Erdoğan? Gariban cumhurbaşkanı adayı diyor. Ya biz beraber milletvekili olduk. Hatta beş ay önce başladım ben. Askere gitseydik ben çavuş olurdum, o on başı. 16 yıl boyunca hemen hemen aynı maaşı aldık. Ben garibansam sen nasıl zengin oldun? Bakın şöyle söyleyeyim. Ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Neden? Çünkü Muharrem İnce insanları Türk - Kürt diye ayırmaz. İnsanları sağcı-solcu diye ayırmaz. Muharrem İnce insanları kadın - erkek diye ayırmaz. Alevi - Sünni diye ayırmaz. Muharrem İnce insanları bizden - bizden olmayan diye ayırmaz. Ben bu ülkedeki 81 milyonu seviyorum. Onun için benim gönlüm zengin.

İnce'den TRT'ye: Vermezseniz vermeyin, nasıl olsa 24 Haziran'dan sonra her gün arayacaksınız

"Şu telefonları çıkarın bir canlı yayın yapalım yahu. Herkes canlı yayın yapsın bakalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizden para toplayıp Erdoğan'ın borazanlığını yapan bir TRT var. Para bizden, borazanlık ona. Ayıp olmasın diye her gün bir 8-10 dakika gösteriyor. Geçenlerde de yakalandı. Tam benim görüntümü verdi ben de o sırada TRT'yi eleştiriyordum. Vermezseniz vermeyin, nasıl olsa 24 Haziran'dan sonra her gün arayacaksınız gel diye. Canlı yayın yapanlar el kaldırsın, hangi kanal sizin kadar güçlü olabilir. Millet, millet... Milletin evladı olarak karşınızdayım.

"2-0 oluyor galiba bu iş"

"Bu coşku, vallahi 'Dünyada bir canlılar var, bir Erzincanlılar var' diyorlar ya. Doğruymuş. Bu kadar miting yaptım inanın böyle bir şey görmedim. Evet, ya birinci sıradaki adayımız. Sen git yat da, ikinci sıradaki geliyor galiba. 2-0 oluyor galiba bu iş. Ama sakın yatma he, öyle dediğime bakma.

"Nerede rüşvet varsa, kökünü kazıyacağım"

"PKK, IŞİD, FETÖ, hangi terör örgütü varsa; bütün kararlılığımda mücadele edeceğim. Nerede rüşvet varsa, rant varsa kökünü kazıyacağım söz veriyorum. Bizim kaynalarımız bize yeter.

"Batıyoruz, arkadaşlar, batıyoruz"

"Bu gerginliği toplum daha fazla kaldırmaz. Batıyoruz, arkadaşlar, batıyoruz. Herkese 500'er lira kampanyalarında kullanmaları için para yatırdım. Yalan yok, Erdoğan'a yatırmayın dedim. Onda para çok dedim. Yalan yok, para bize lazım. Diğerlerine lazım. Sonra dedim ki; Muharrem yaşlı-genç diye ayırmaz. Bizden - bizden olmayan diye ayırmaz.

"Birinci turda almaya yetmiyor, ama yüzde 35'lerin üzerindeyiz"

"Şu anda Muharrem İnce oyunuz kaç derseniz. Birinci turda almaya yetmiyor, ama yüzde 35'lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın.

"Türkiye'ye tasarruf yapın denildi. Benim döneminde devlet tasarruf yapacak. Cumhurbaşkanının 20 aracı olmayacak. 300 aracı olmayacak. Saray'da oturmayacak. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. Bir apartman dairem var. Evim bana saray gibi geliyor orada oturacağım.

"Televizyonlara çıktığımda benim bakanım demiyeceğim"

"Televizyonlara çıktığımda benim genelkurmay başkanım, benim bakanım demiyeceğim. Benim dönemimde bir genelkurmay başkanı birinin bahçesine helikopterle inerse onu da hemen kovacığım

"Korkmayın Türkiye'de hukuk eğemen olacak"

"İşadamlarına yabancı yatırımcılarına sesleniyorum. Korkmayın Türkiye'de hukuk eğemen olacak. Devlet büyokrasisi adil olup kimseden rüşvet isteyemeyecek

"Yeni dönemde ne olacak. Meydanlarda Cumhurbaşkanı diğer partilerle kavga etmeyecek. Tezek, çöplük gibi söylemler duymayacaksınız. Benim ağızımdan şunu duyacaksınız. Gençler gelişin. Dünya yapay zekadan konuşuyor. Yabancı dil öğrenin tavsiyelerinde bulunacağım.

"Hukukla, bağımsız yargıyla ekonomi düzelir"

"Ekonomik kurulların başına işin ehli insanlar gelecek. Yani badem bıyıklı mı pos bıyıklı mı, türbanlı mı değil mi bakmayacağız. Dürüst mü, hırsız mı buna bakacağız. Polisiye tedbirlerle ekonomi düzelmez. Hukukla, bağımsız yargıyla ekonomi düzelir.

"Avrupa Birliği'nin büyükelçileriyle akşam iftarda buluştum. Orada da uzun uzun attım. 'Biz AB'yle bütünleşmek istiyoruz. Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değildir. Ama siz de şunu bilin, Türkiye demokrasisini güçlendirmek istiyor. Gençlerimiz özgür olsun istiyoruz. Ama siz de Suriye'de ne yapıyorsunuz?' dedim. 40 milyar dolar harcadık. Konut yapsaydık bu parayla, 2 milyon konut yapardık. Saray var ya saray. O Saray'da 2 milyar dolar para harcadılar. 100 bin konut yapardık. Memurlar, polis memurları, angaryaya son vereceğiz. Sendika haklarınız olacak, örgütleneceksiniz. 3600'ü polislere ve öğretmenlere hemen vereceğiz. Sizi generaller uyardı mı? dedi. 'Bak' dedim, 'Komutanım beni kimse uyarmadı. Beni uyaracak kimse anasının karnından doğmadı'. Uzman çavuşlar, sizin sorunlarınızı da çözeceğiz. Çiftçiler, sizin sorunlarınızı da çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz. Pastayı adil bir şekilde bölüşeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

"Bazı arkadaşlarım milletvekili sıralamasında olmadılar, olamadılar. Genel Merkez böyle istemiş. Onun tartışması sonra yapılır, ona bakacağız. O arkadaşlarımdan bazıları her yerde harıl harıl çalışıyor. O arkadaşlarımdan bazıları da burada."

