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Muharrem İnce: Anketleri seçimden sonra rulo yapıp, anket firmalarına göndereceğim

"Bu mutabakat ilkesiz bir mutabakat; metnin içinde Atatürk geçmiyor"

25 Mart 2022 00:30

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "DEVA Partisi'nden daha az oy alacağımıza inanmıyorum ama anketlerde bizi yazmıyorlar. O anketleri seçimden sonra rulo yapacağım, anket firmalarına lastikleyip göndereceğim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için İzmir'e geldi.

Balçova ilçesindeki bir kafede hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Muharrem İnce, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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