Muharrem İnce: Anketleri seçimden sonra rulo yapıp, anket firmalarına göndereceğim

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine değinen İnce, "Bu mutabakat ilkesiz bir mutabakat. Metnin içinde Atatürk geçmiyor. Birileri kızmasın diye geçmiyor. Metnin içinde İstanbul Sözleşmesi yok. Bu altılı iktidar olursa eğitim ne olacak? Yazmamışlar oraya. Ben olsam bu metne imza atmam" diye konuştu.

"Atatürk ile problemi olanı Memleket Partisi'ne istemiyorum"

Seçimin kazanılmasından sonra yapılacakların önemli olduğunu belirten İnce, "Ortaya karışık bir metin olmaz. İktidar oldular diyelim. Eğitimi ne yapacaklar? Sadece Tayyip Erdoğan'ın gitmesi sorunu çözmüyor. Sonra ne yapılacağı önemli. Ben ilkeli bir siyaset olması gerektiğini düşünüyorum. Atatürk ile problemi olanı Memleket Partisi'ne istemiyorum" dedi.

"Memleket Partisi Demokrat Parti'den daha az oy alır mı?" diyen İnce, "DEVA Partisi'nden daha az oy alır mı? Ben daha az oy alacağımıza inanmıyorum ama anketlerde bizi yazmıyorlar. O anketleri seçimden sonra rulo yapacağım, anket firmalarına lastikleyip göndereceğim" ifadelerini kullandı.

"Diktatörler mizahtan hiç hoşlanmaz"

Geleceğe yön verecek gençlerin bilim konuşması gerektiğini söyleyen İnce, "Yapay zekayı konuşmamız lazım. İnsan zekasını taklit eden akıllı sistemleri konuşmamız lazım. Robotları konuşmamız lazım. Geleceğin dünyasında robotlar elektronik çocuklarımız olacak. Robotlar evimizin sevimli yaramaz elektronik çocukları olacak. Son yıllarda unutulan bir şeyi bir öğretmeniniz olarak hatırlatayım. Bu mizahtır. Mizah varsa zeka vardır. Diktatörler mizahtan hiç hoşlanmaz. Şiddetten uzak durun ama makara yapmayı unutmayın" diye konuştu.

"Bizim gidip Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok"

İzmir'de CHP'den memnuniyetsiz kişilerin olduğunu belirten İnce, "'Yeter ki AKP gelmesin' diye oy veriyorlar CHP'ye. O oyları kaybetmek istemiyorlar, dolayısıyla 'Oyları bölüyorlar' diyorlar. Bizim gidip Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok. Ama yeni bir yol açmak istiyoruz. Millet İttifakı kendine güvenemiyor. 'Ben Erdoğan'ı yenerim' diyemiyor. Ben diyorum, onu yenerim diyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, gençlerle buluşmasının ardından sırasıyla partisinin Torbalı, Menderes ve Konak İlçe binalarının açılışlarını gerçekleştirdi.