Muharrem İnce, Ankara'da yüz binlerce kişiye seslendi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara’da düzenlenen büyük mitingde halka bir araya geldi. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitinge yüz binlerce kişi katıldı.

Mitingin başlamasına saatler kala alanı doldurmaya başlamasına saatler kala alanı dolduran vatandaşlar Muharrem İnce'yi "Başkan İnce" sloganıyla karşıladı.

Muharrem İnce'nin mitinginin son yıllarda Ankara'da gerçekleştirilen en büyük miting olduğu belirtiliyor.

Muharrem İnce, mitingdeki kalabalığa ilişkin "Yarın büyük İstanbul mitingim var. Ankara'da olmuş 2 milyon kişi, İstanbul'da 5 mi, 6 mı olur bunu bilmiyorum" yorumunu yaptı.