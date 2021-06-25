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Muharrem İnce: Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz

"CHP tüzüğü ile AK Parti'nin tüzüğü arasında hiçbir fark kalmadı. Her ikisi de düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile çalışıyor"

25 Haziran 2021 23:30

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'de bir doğru bile olmadığını öne sürerken "Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil" dedi.

Muharrem İnceMemleket PartisiCHPmedya
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