Muharrem İnce: Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz

Haber Global'de Buket Aydın ile Koltuk programına konuk olan İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP ve MHP'nin medya konusunda ortak gibi olduğunu söyleyen İnce, "Karşıt görüşlü medya tarafları farklı kişileri çalıştırmaz farklı bir soru sorarsanız atılırsınız. CHP tüzüğü ile AK Parti'nin tüzüğü arasında hiçbir fark kalmadı. Her ikisi de düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile çalışıyor" ifadesini kullandı.

Medyanın CHP'den para aldığını da iddia eden İnce, "CHP yönetiminden para alıyorlar. Eğer yayınlarlarsa para desteklerini kesileceği ile ilgili tehdit ediliyor. Bunları öğrenmeme gerek yok. Bunları biliyorum. Yarın iktidar olsalar gene aynısı olacak" açıklamasında bulundu.

"CHP'nin iktidar olmasını çok isterim" diyen İnce, "Parti ile sıkıntım yok benim. CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil" şeklinde konuştu.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

"Ben aday adayıyım. Başka biri çıkar ben de aday olucam derse o da olur.

"Ne kadar çok aday olursa iktidar o kadar değişir. İkinci turda Kılıçdaroğlu kalırsa o, Akşener kalırsa onu destekleriz. Ama Memleket Partisi olarak onlardan da bu sözü vermesini bekleriz.

"(CHP) Bu yapıdan bir doğru çıkacağına inanmıyorum. Partide demokrasi olursa Türkiye'de demokrasi istemeye hakkımız olur. Önceden CHP böyle değildi.

CHP iktidar olamaz mı?

"Olmasını çok isterim. Parti ile sıkıntım yok benim. CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil.

"(Beştepe'ye giden CHP'li) Bilmiyorum araştırılsın istiyorum. En kısa zamanda muhalefetten de iktidardan da kurtulucağız.

"Medya bitmiş. Biliyorum zaten böyle olduğunu. CHP yönetiminden para alıyorlar. Eğer yayınlarlarsa para desteklerini kesileceği ile ilgili tehdit ediliyor. Bunları öğrenmeme gerek yok. Bunları biliyorum. Yarın iktidar olsalar gene aynısı olacak.

"(Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Ben artık başka partideyim ikisine de başarılar dilerim."