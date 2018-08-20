Muharrem İnce: Akıldan yoksunluk yalnız iktidarı değil yandaşlarını da esir almış

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Muharrem İnce kendisini ekonomi üzerinden hedef alan hükümete yakın medya mensuplarına tepki gösterdi. İnce ekonomik tahminlerinin ekonomi biliminin en temel kuralları ile ortaya çıktığını belirterek, gerekli önlemleri almayanların Türkiye'yi IMF'ye muhtaç duruma düşüreceği uyarısında bulundu.

İnce şunları kaydetti;

“Yandaş medyada, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda döviz kurlarının artacağını ve nereye kadar yükseleceğini seçimden önce öngörmem nedeniyle, hakkımda bir kampanyası açılarak, bunu nereden bildiğimin sorgulanması çağrısı başlatılmış.

Maalesef akıldan yoksunluk yalnız iktidarı değil yandaşlarını da tamamen esir almış.

Akıl, fikir sahibi olup ekonomi biliminin en temel kurallarını algılayan herkesin, mevcut iktidar uygulamalarına bakarak olan biteni öngörmesi mümkünken, gerçekleri sadece bunlardan yoksun olan iktidar ve yandaşları algılayamamaktadır.

Ülke ekonomisini içine soktukları bu durumdan çıkış için sürekli olarak akılcı ve gerçekçi politikalar öneriyoruz.

Buna rağmen, gerekli önlemleri almayanlar ve basını da kullanarak manipülatif haberler yayarak piyasaların düzeleceğini bekleyenler, maalesef sonunda ülkemizi IMF'ye muhtaç duruma düşüreceklerdir.”