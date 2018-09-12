Muharrem İnce: Akademi ve basın nerede

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye Varlık Fonu yönetiminde yapılan değişiklikleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu yönetimi başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise başkanvekilliği görevine getirilmesiyle ilgili İnce, "Bütün bu akılalmaz uygulamalar olurken, muhalefet, sivil toplum örgütleri, akademi ve basın nerededir?" diye sordu.

İktidarın ülkeyi kötü yönettiğini belirten İnce, "Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonunun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır" şeklinde açıklama yaptı.

Muharrem İnce, Türkiye Varlık Fonu yönetiminde yapılan değişiklikle ilgili sosyal medya hesabı Twitterda açıklama yaptı.

"Bardağı taşıran son damla"

"Kötü yönetim malesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor" diyen İnce'nin açıklaması şöyle:

"Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonunun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır.

"Fatura tüm memleketçe ödenmektedir"

Devleti sarmış olan tek adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen bu akılalmaz herşeyi yönetme ihtirası, sonuçta hiç bir şeyin yönetilememesi sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura tüm memleketçe ödenmektedir.

"Akademi ve basın nerededir?"

Bütün bu akılalmaz uygulamalar olurken, muhalefet, sivil toplum örgütleri, akademi ve basın nerededir. Memleketi kaosa sürükleyecek bu tek adam uygulamalarına hep birlikte sesimizi yükseltmek zamanıdır.