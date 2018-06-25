Muharrem İnce: Adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" yorumunda bulundu.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını Whatsapp üzerinden yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Pazartesi 12:00'de açıklama yapacak

İnce'nin Erdoğan'ın galibiyetini kabul ettiği haberi, ekibi tarafıdan da teyit edildi. Muharrem İnce'nin ekibinden yapılan açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü saat 12:00'de CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacağı belirtildi.

İnce, Anadolu Ajansı (AA) ve Adil Seçim Platformu'nun verilerine göre yüzde 30 bandında oy aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52.41 oy alarak 16 Nisan 2017'de yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı oldu.