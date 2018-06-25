Muharrem İnce açıklama yapmaya hazırlanıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin YSK'nın geçici seçim sonuçları ilan etmesinin ardından açıklama yapacağı belirtildi.

CHP tarafından yapılan açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) geçici seçim sonuçlarını ilanını müteakip açıklama yapacaktır” denildi.

İnce, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada da YSK'nın resmi sonuçları ilan etmesinin ardından açıklama yapacağını duyurdu.

YSK'nın gece yarısı açıklama yapacağı belirtildi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye kamuoyuna açıklama yapması için çağrıda bulundu. Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Arena programı yapımcı ve sunucusu Uğur Dündar, yazar Ataol Behramoğlu ve programa katılanlar İnce ve diğer cumhurbaşkanı adaylarının da kamuoyuna açıklama çağrısında bulundu.