Muharrem İnce, 2018 seçimiyle ilgili bilgileri YSK’dan 11 Ağustos 2020'de almış

Gazeteci İsmail Saymaz, 4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce'nin bahsettiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belgesini paylaştı.

Buna göre İnce, 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterildiği seçimle ilgili bilgileri YSK'dan 11 Ağustos 2020'de aldı.

İnce, söz konusu belgeye dayanarak şunları söylemişti:

"Seçim gecesine geldik. 'Bana bilgi verin' diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına? Sabah oldu, 'Tutanakları aldınız mı?' dedim, Aldık. 'Teşekkür edelim' dedik. YSK’ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır.

1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları 'Seçim ikinci tura kaldı' dediler. Nereden biliyorsun? 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler."