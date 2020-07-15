Muharrem İnce: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti, FETÖ’nün iadesi ne oldu?

Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan krizleri ve pandemi sürecinde tıbbi malzeme gönderildiğini hatırlatarak, "Bir tek FETÖ getirilemedi. Usulüne uygun istendiyse neden iade edilmiyor?" dedi.

İnce'nin Twitter'dan paylaşımı şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti, FETÖ’nün iadesi ne oldu? Rahip Brunson Beyaz Saray’a uçtu, Trump’a 'Dostum' denilen mektup yazıldı, pandemi sürecinde tıbbi yardım gitti. Bir tek FETÖ getirilemedi. Usulüne uygun istendiyse neden iade edilmiyor?"