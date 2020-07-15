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Muharrem İnce: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti, FETÖ’nün iadesi ne oldu?

15 Temmuz 2020 22:59

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ile yaşanan krizlerde izlenen yolları hatırlatarak 'FETÖ' için, "Usulüne uygun istendiyse neden iade edilmiyor" sorusunu yöneltti.

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