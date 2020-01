Meclis'teki Muharrem Ayı iftarına AKP'li vekiller de katıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Muharrem Ayı dolayısıyla Meclis'te ilk kez iftar verdi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Vekili Bülent Arınç ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Akkiraz'ın verdiği iftarına katıldı.

İftarın ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Arınç, Muharrem Ayı'nın tüm Müslümanlar için çok kutsal bir ay olduğunu söyledi. "Bu ayda yaşanan olayların, bütün İslam dünyasında ve Müslümanlar tarafından çok önemle takip edildiğini" ifade eden Arınç, şöyle konuştu:

''Bir üzüntü, umut ayıdır. Peygamberlerin her biri için, Muharrem Ayı'nda cereyan etmiş çok büyük olaylar vardır. Biz de Muharrem Ayı'nda genelde eşimizle, akrabalarımızla oruç tutarız, dualar ederiz. Tabi Muharrem Ayı'nın aynı zamanda Alevi olsun Sünni olsun, tüm Müslümanlar için büyük değeri olduğu gibi, parlamenter arkadaşlarımızın da bu konuya hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Bu sene güzel bir uygulama oldu. Meclis'in yemekhanesinde Muharrem Ayı'na uygun iftarlar yapılabilmesi için düzenleme yapıldı. Ben bugün için CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'ın iftar davetini almıştım. Çok mutlu oldum. Hem kendi adıma hem de Başbakan Vekili olarak bu iftara katılmış oldum. Kendisine teşekkür ettim. İftarımızı yaptık, orada çok güzel bir dua oldu, hem başında hem sonunda.

Çok mükemmel bir duaydı. Türkiye'de yaşayan tüm Müslümanların hepsinin gönülden 'amin' diyebileceği güzel bir dua oldu. Bu sadeliktir, İslam'ın özüdür, bu hepimizin gönlünden geçen güzel duygulardır. Baştan sona güzel bir iftar oldu. Keşke herkes katılabilseydi. Ama yine de Parlamentomuzdan, her siyasi partiden çok büyük katılım vardı.''

Başbakan Vekili Arınç, ''4 siyasi partiden katılım oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bu değerler bizim ortak değerlerimizdir. Hangi siyasi inanç olursa olsun veya mensubiyet, Müslümanlar Muharrem Ayı için aynı ortak düşüncelere sahiptir. Bugün de her sofrada, her masada her siyasi partiden arkadaşımız vardı. Bu birlik ve beraberliğin her işimize örnek olmasını diliyorum'' yanıtını verdi.

TBMM'de ilk kez iftar verildi

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Muharrem Ayı dolayısıyla Meclis'te ilk kez iftar verdi. İftara, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Vekili Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Grup Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'li milletvekilleri, Alevi dedeleri, Meclis personeli ve basın mensupları katıldı.

Cem Vakfı Dedeler Kurulu Başkanı İsmail Eker, iftarın başında ve sonunda dua okudu. İftar için masalara plastik çatal, bıçak ve kaşık konulurken; masada su yer almadı. İftarda çorba, etsiz ve soğansız türlü, komposto ve aşure ikram edildi.