Muharrem ayı başladı

Alevilerin kutsal saydıkları Muharrem ayı bugün, Hicri takvimdeki 1 Muharrem 1438’de başladı.

Bianet’in haberine göre, Alevilerin kutsal saydıkları Muharrem ayı bugün başlıyor. 2 Ekim 2016, Hicri takvimde 1 Muharrem 1438’e denk geliyor.

Aşure, Arabi aylardaki ilk ay olan Muharremin 10. günü anlamına gelir. Her yıl kurban bayramını takip eden 21. günde oruca başlanır; 12. günün sonunda aşure pişer. Nuh peygamberle başlayan aşure geleneği 12 İmam’a ithafen dağıtılır buna da 12 imam aşuresi denir.

Aleviler, muharrem orucunda, Kerbela'da Hüseyin'in yolunun kesilip susuz şehit edilmesi nedeniyle mümkün olduğunca sudan uzak durular. Su yerine şerbetli içecek, ayran, çay içilir.

Etli yemeklerden uzak durulur çünkü canlıların öldürülmesi istenmez. Dal kırmamaya, çiçek koparmamaya dikkat edilir.

Oruç tutulan muharrem ayında Kerbela'da yaşanan acılar hatırlanır. Bu yüzden kimsenin ağlamamasına özen gösterilir.

Şükür orucu matem orucuna döndü

Mersin Cemevi Dedesi Hasan Kılavuz, bianet'e Muharrem ayını ve orucunu şöyle anlatmıştı:

* Muharrem ayı Anadolu Alevilerinin kutsal ayıdır. Mitolojik olarak Adem peygamberden günümüze kadar uzanır. Adem peygamberle başlayan üç gün oruç tutma geleneği Nuh peygamber tufandan kurtulunca 10 güne çıkmıştır.

* Anadolu Alevileri ise 10 günlük bu orucu Kerbela olayından sonra 12 güne çıkartıp ismini matem orucu koydu. Çünkü Kerbela'da hazreti peygamberin torunları, hazreti Ali'nin evlatları 12 imamların hepsi şehit edildi.

* Bütün peygamberlerin icazateleri ve iradetleri Muharrem ayında oldu: Adem peygamberin cennete yeniden kabulü, Musa peygamberin kavmini ikiye ayrılan Kızıldeniz'den geçirerek Firavun zulmünden kurutulması, Yunus peygamberin balığın karnından çıkması, Nuh peygamberin tufandan kurtulması, Eyüp peygamberin o gün dertlerine şifa bulması, İbrahim peygamberin Nuh ateşinden kurtulması.

* Böyle kutsallıklarla dolu bir ayda nasıl oluyor da hazreti peygamberin evlatları Kerbela'da kurtulmuyorlar. O yüzden bu bizim şükür değil matem ayımız ve matem orucumuzdur.

* Eğlenceden de uzak durmaya çalışılır, bu günlerde düğün nişan tören yapılmaz. Kişiye kin tutulmaz, küfür edilmez. O gün peygamberin evlatlarına yapılan eza ve cefayı düşünenler ağladığı için çevremizdeki insanları ağlatmamak için dikkat ederiz.