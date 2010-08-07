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Dünya

MUHARİP GÖREVLER IRAKLILARA DEVREDİLDİ EBU GUREYB (A.A)

07 Ağustos 2010 21:47

-MUHARİP GÖREVLER IRAKLILARA DEVREDİLDİ EBU GUREYB (A.A) - 07.08.2010 - Irak'taki Amerikan güçleri, bu ülkedeki tüm muharip görevlerini Irak güvenlik güçlerine devretti. Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı General Raymond Odierno, son muharip Amerikan tugayı için düzenlenen ayrılık töreninden sonra yaptığı açıklamada, bugünü, tüm sorumluluğu Irak güvenlik güçlerine devretme konusunda ilerleme kaydetmeyi sürdürdükleri, son derece önemli bir gün olarak nitelendirdi. Törene Irak Savunma Bakanı Abdülkadir Cassim de katıldı. Kendileri için ayrılık töreni düzenlenen birlikler, güvenlik kontrolünü Iraklı güçlere teslim eden son muharip tugay olmasına rağmen, Amerikan muharip birliklerinin bu ayın sonuna kadar ülkeden ayrılmasından sonra da Irak'ta 6 tugay kalacak. Bu birlikler, Tavsiye ve Yardım Tugayları adı altında 1 Eylülden itibaren görev yapacak. Tugaylar, Irak askeri ve polisini eğiterek, onlara destek verecek. ABD Başkanı Barack Obama, geçen pazartesi günü yaptığı konuşmada, Irak'taki Amerikan güçlerinin muharip görevinin 31 Ağustos'ta sona ermesi vaadine bağlı olduğunu bildirmişti.

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