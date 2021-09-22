Muhammet Demir tarihe geçti; Gaziantep FK kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Muhammet Demir'in tarihe geçtiği maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, eski takımı Medipol Başakşehir filelerini henüz 10. saniyede havalandırarak, Roberts'in rekorunu kırdı.

Gaziantep FK ve Başakşehir kozlarını Gaziantep Stadyumu'nda paylaştı. Ev sahibi takım maçın henüz 9. saniyesinde Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Demir'in golü, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol olarak tarihe geçti. Gaziantep ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 8 yaptı.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Başakşehir, 5. kez yenildi ve 3 puanda kaldı.

Muhammet Demir tarihe geçti

Müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig tarihinin en erken golü kaydetti.

Süper Lig'in 64 yıllık geçmişinde bu sezona kadar en erken golü 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, eski takımı Medipol Başakşehir filelerini henüz 10. saniyede havalandırarak, Roberts'in rekorunu kırdı.