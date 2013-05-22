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Dünya

Muhammed'in babasından İsrail'e yanıt

Gazze’de 13 yıl önce babasıyla birlikte ateş ortasında kalarak yaşamını yitiren Filistinli Muhammed El Dura’nın babası, İsrail’in ölümün 'kurgu' olduğuna yönelik iddiası için 'Oğluma otopsi yapılsın' dedi

22 Mayıs 2013 16:00

2000 yılında patlak veren 2'nci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed el Dura'nın babası Cemal el Dura, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan komitenin, oğlunun ölmediği yönünde yayımladığı raporu değerlendirdi.

İddialara tepki gösteren baba Cemal El Dura "İsrail, masum bir çocuğu nasıl soğukkanlılıkla öldürdüğünü tüm dünyaya gösteren bu görüntülerin alnında bir leke olduğunu biliyor. Bu nedenle, her yıl oğlumun öldüğü olaya dair yeni hikayeler üretiyor" ifadesini kullandı.

"Oğlumun naaşını çıkarıp, İsrail'in iddialarını çürütmek için otopsi yapsınlar" diyen Dura, davanın uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi çağrısında bulundu.


İsrail, bu sahneye 'kurgu' dedi


İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon tarafından 2012 yılında oluşturulan komite, Muhammed El Dura'nın ölümüyle ilgili rapor hazırlamıştı.

Raporda, "Muhammed el Dura, olayda tek bir yara bile almadı. Şu anda normal yaşamına devam ediyor. Fransız televizyonunun yayınladığı görüntüler montajdan ibaret" ifadeleri yer almıştı.

Söz konusu raporda "Dura'nın arkasındaki duvarda görünen kurşun delikleri hakkında bir takım şüphelerin olduğu ve kurşunların İsrail askerlerinin silahından çıkmadığı" öne sürülmüştü.

12 yaşındaki Muhammed el Dura, 30 Eylül 2000 yılında patlak veren 2'nci İntifada sırasında meydana gelen olaylarda, babasıyla İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı.

Filistinli Dura’nın sığındıkları duvarın önünde vurulduğu an, France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

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