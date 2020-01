Muhammed Tuğrul'un örnek başarısı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yaşayan ve Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda 200 metre kelebekte Avrupa rekoru kıran 21 yaşındaki Muhammed Tuğrul Şahin, elde ettiği başarıyla kendisi gibi down sendromlu olan pek çok kişiye örnek oldu.

Ailesinin doğduktan hemen sonra down sendromlu olduğunu öğrendiği ve 3 yaşındayken ABD\'li bir doktorun tavsiyesiyle rehabilitasyon amaçlı havuza götürmeye başladığı Muhammed Tuğrul Şahin, yüzmede başarıdan başarıya koşuyor. Tedavisi için uğraşan ailesinin 1997 yılında Afyonkarahisar\'da geçirdiği trafik kazasında babası Mustafa Şahin ve ablası Merve Şahin\'i kaybeden Muhammed Tuğrul Şahin, annesi Hatice Şahin\'in de desteğiyle yüzmede önemli başarılara imza attı. 2013 yılında Portekiz\'de, 2016 yılında İtalya\'da yapılan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda çeşitli dallarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Şahin, Paris\'te madalyalarını Avrupa rekoruyla taçlandırdı.

AVRUPA REKORU KIRDI

Fransa\'nın başkenti Paris\'te 28 Ekim- 4 Kasım arası yapılan DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası\'na Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı\'nın sporcusu olarak katılan Şahin, 200 metre kelebekte 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

GARSONLUK YAPIYOR

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne ait Atatürk Yüzme Salonu\'ndaki antrenmanlarını hiç aksatmayan Şahin, antrenmanlarından arda kalan zamanlarda, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Down Kafe\'de garsonluk yaparak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Şampiyon sporcu Şahin, Fransa\'da birinci olduğunu ve rekor kırdığını, şampiyonluğu ise kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi. Şahin, havuzda antrenmanlarını yaptıktan sonra Down Kafe\'de çalışmaya devam ederek yarışa hazırlandığını belirterek, \"Dört kez Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim sırt, kelebek ve serbest stilde dünya şampiyonu olmak. Babam ve annem için o bayrağı orada dalgalandırdım. Babam için dalgalandırmaya devam edeceğim\" diye konuştu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Oğluyla gurur duyduğunu belirten anne Hatice Şahin ise, \"Bu başarıyı tüm ülke olarak ayakta alkışladıkları için devletimize, Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü\'ne ve oğlumun gelişimine destek sağlayan antrenörlere teşekkür ediyorum. Oğlum, rekoru kırdıktan sonra Türk bayrağını kaybettiği babası için dalgalandırdığını söylüyor. Biz devletimiz ve milletimiz için bu bayrağı yukarı taşıdık. Oğlum, Avrupa\'da 4. başarısını bu kez rekor kırarak elde etti. Bundan sonraki hedefi Kanada\'da dünya birincisi olmak\" dedi.

Yüzme havuzuna gelerek Şahin\'in antrenmanını izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, \"Muhammed Tuğrul Şahin, son dönemde Denizli\'nin ismini uluslararası arenaya taşıyan sporcularımızdan birisi. 200 metre kelebekte rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Başarılarını taçlandırarak bizi de gururlandırdı. Kendisi bizim kıymetli bir sporcumuz. Havuzda antrenörlerinin desteği, sosyal yaşamda kendi çabaları, ailesinin ve Denizli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi\'nin desteği sonucu ortaya çıkan tablo bu. Gurur kaynağımız olan Muhammed Tuğrul Şahin\'i tebrik ediyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI