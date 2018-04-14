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Spor

Muhammed Salah yılın futbolcusu ödülüne aday

Geçen sezon "yılın futbolcusu", Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante seçilmişti

14 Nisan 2018 18:55

Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (PFA) verdiği yılın futbolcusu ödülü için aday gösterildi.

PFA, İngiltere'de Yılın Futbolcusu Ödülü'nün adaylarını açıkladı. Adaylar arasında, bu sezon ligde fileleri 29 kez havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah, öne çıktı.

Son 6 maç öncesi şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane ile David Silva'nın yanı sıra Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane ve Manchester United'ın file bekçisi David de Gea adaylar arasında yer aldı.

Kane ve Sane ayrıca yılın genç futbolcusu ödülü adayları arasına da girdi. Championship ekiplerinden Fulham forması giyen Ryan Sessegnon da bu kategoride aday olarak gösterildi.

Geçen sezon "yılın futbolcusu", Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante seçilmişti.

Kazananların 22 Nisan'da duyurulacağı ödüllerin adayları şöyle:

Yılın futbolcusu: Muhammed Salah (Liverpool), Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), David de Gea (Manchester United)

Yılın genç futbolcusu: Harry Kane (Tottenham), Leroy Sane, Raheem Sterling, Ederson (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Ryan Sessegnon (Fulham)

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