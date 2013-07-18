'Mursi'ye verilen destek, Türkiye'yi krize sürükleyebilir'

Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin Suriye nedeniyle gerilmesinin ardından, yeni anlaşmazlık konusu Mısır olacak gibi görünüyor.

İran Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Seyyid Hüseyin Nakavi, “Ankara (Mısır’ın askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed) Mursi’yi destekliyor ama, bu tavır bu ülkeyi krize sürükleyebilir” iddiasında bulundu.

Seyyid Hüseyin Nakavi, Komisyon üyeleri ile kısa bir süre önce Ankara’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve Yardımcıları arasında yapılan ortak oturumun ardından yaptığı açıklamada “Bu toplantıda Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili konular ele alındı” dedi.

Mursi bize pek uymadı

Mısır’ın durumu ve İran’ın tavrıyla ilgili bir soru üzerine Nakavi, “Biz Mısır’daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bizim çabamız Mısır’ın kaderinin bu ülkenin kendi halkı tarafından belirlenmesi yönünde. Muhammed Mursi döneminde biz Mısır’la iyi ilişkiler kurmaya çalıştık. Fakat o bize pek uymadı. Hatta işgalci İsrail ve Suriye konusunda doğru bir tavır sergileyemedi” şeklinde konuştu.

Türkiye İhvan’ı destekliyor

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Nakavi ayrıca, Ankara’nın Mısır’a yönelik tavrıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de “Türkiye, İhvan (Müslüman Kardeşler) ile bazı ortaklıkları olduğundan Mursi’nin dönmesini istiyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Salihi, son Ankara ziyaretinde Türk yetkililerinden Mısır halkının taleplerini dikkate almalarını istedi. Ankara Mursi’yi destekliyor ama, bu tavır bu ülkeyi krize sürükleyebilir” iddiasında bulundu.

Kendi görüşümüzü dayatmayız

Seyyid Hüseyin Nakavi, Fars Haber Ajansı tarafından yansıtılan açıklamalarının son bölümünde “Tabi biz kendi görüşümüzü Türkiye’ye dayatma niyetinde değiliz. Biz sadece görüşme yoluyla bir uzlaşmaya varmak istiyoruz” sözlerini de kullandı.