"Muhammed bin Selman, Netanyahu ile Camp David tarzı el sıkışacak" iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD nezdinde Cemal Kaşıkçı cinayetinin hasar verdiği imajını toplamak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkışmaya hazırlandığı iddia edildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesinin başyazarı David Hearst, Muhammed bin Selman'ın ABD'deki karar alıcılar nezdinde hasar gören imajını toparlamak için Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde el sıkışmaya hazırlandığını yazdı.

Hearst, makalesinde, Veliaht Prens'in imajını düzeltmek için Suudi Arabistan istihbaratı, diplomatlar, basın mensupları, ordu ve siyasi danışmanlardan oluşan bir çalışma grubunun görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Çalışma grubunun tamamının Kaşıkçı'nın cinayetiyle ortaya çıkan durumun bir "medya fırtınası" olmadığı konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekilen makalede, "Veliaht Prensi kongrede bir reformcu şeklinde tanıtan cumhuriyetçilerin kendilerini ihanete uğramış gibi hissettikleri ve öfkeli olduklarının çalışma grubu tarafından tespit edildiği" aktarıldı.

Hearst, çalışma grubundan bir kaynağının, tartışılan fikirler arasında Veliaht Prens Muhammed'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde el sıkışmasının da yer aldığını ve bazılarının itiraz etmesine rağmen gruptakilerin çoğunun bu teklife olumlu yaklaştığını ileri sürdü.

Hearst, ekip içinden bazılarının Arap ve İslam dünyasından gelecek tepkilerle endişelerini ortaya koyduğunu, diğerlerinin ise Arap dünyasında bu konuda fikir birliği olmadığını savunduğunu öne sürdü.

Makalede, Veliaht Prens'in söz konusu teklife sıcak baktığı ve ekibine bu teklif üzerinde daha fazla çalışma yapması talimatını verdiği aktarıldı.

Çalışma grubunun, "olağanüstü bir çıkış yapılmadan, kongrenin peş peşe Suudi Arabistan aleyhine aldığı kararlarla Prens Muhammed için hayati öneme sahip ABD ile ilişkilere sekteye uğratma tehlikesinin bulunduğu" çıkarımını yaptığı da makalede yer aldı.

Camp David tarzı el sıkışma

Hearst, Prens Muhammed'in İsrail Başbakanı ile el sıkışma planını, Mısır ve İsrail arasında barış anlaşmasının imzalandığı Camp David Zirvesi'ndeki görüntüye benzetti.

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menachim Begin, 1978'de Camp David'de anlaşma sonrası ABD Başkanı Jimmy Carter ile kameraların karşısına geçerek el sıkışmıştı. Mısır, söz konusu anlaşma ile İsrail'i tanıyan ve Tel Aviv ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olmuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, önceki gün, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden, "Suudi hükmetinin başı" olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunu söylemişti

ABD Senatosu da dün Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed'i sorumlu tutan ortak karar tasarısını kabul etmişti.

Tasarıda, Senato'nun Kaşıkçı cinayetinin talimatının Veliaht Prens tarafından verildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısı yapıldı.