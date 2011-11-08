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Dünya

Muhammed Ali'nin rakibi Joe Frazier kanserden öldü PHILADELPHIA (A.A)

08 Kasım 2011 15:37

-Muhammed Ali'nin rakibi Joe Frazier kanserden öldü PHILADELPHIA (A.A) - 08.11.2011 - Eski Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu ve 1970'li yıllarda Muhammed Ali'nin en büyük rakibi ünlü boksör Joe Frazier kanserden öldü. Frazier'in ailesi 67 yaşındaki eski boksörün karaciğer kanserinden hayatını kaybettiğini bildirdi. Kimi kesimlerce gelmiş geçmiş en büyük boksör olarak nitelenen Muhammed Ali'ye ilk yenilgisini tattıran, ancak daha sonra Muhammed Ali'yle yaptığı iki maçı kaybeden Frazier'e birkaç hafta önce kanser teşhisi konmuştu. 1970'li yıllarda Muhammed Ali ile üç tarihi maç yapan "Smokin Joe" lakaplı Frazier, ağır sıklet standartlarına uymamasına rağmen rakiplerini sert yumruklarıyla alt etmesini biliyordu.  Frazier'in meşhur sol kroşesi birçok rakibinin maçların başında ringi terk etmesine neden oluyordu. Muhammed Ali de 1971 yılında Madison Square Garden'de oynanan ve "Yüzyılın Dövüşü" olarak adlandırılan maçın 15. raundunda Frazier'in sol kroşesiyle ringe yığılmıştı.

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