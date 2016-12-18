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Dünya

Muhammed Ali'nin Mandela'ya mektubu 7 bin 200 sterline satıldı

Muhammed Ali haziran ayında hayatını kaybetmişti

18 Aralık 2016 10:36

İngiltere'nin güneybatısındaki Devizes kasabasında Henry Aldridge & Son Müzayedecilik tarafından düzenlenen açık artırmada Muhammed Ali'nin, Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'ya gönderdiği mektup, 7 bin 200 sterline alıcı buldu.

Sporcunun Güney Afrika'da konakladığı otelin müdürünün sekreteri tarafından daktiloda yazılan 13 Nisan 1993 tarihli mektupta Ali, Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı kampanyayı savunan siyasi lider Chris Hani'ye düzenlenen kanlı suikasta ilişkin taziyelerini Mandela'ya iletiyor.

Müzayede organizatörleri, mektubun ABD'de yerleşik bir koleksiyoner tarafından satın alındığını bildirdi.

Güney Afrika’nın efsanevi devlet adamı Nelson Mandela, 2013 yılında 95 yaşında hayata gözlerini yumarken, dünya tarihinin efsane sporcularından Muhammed Ali ise geçen haziran ayında 74 yaşında hayatını kaybetmişti.


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