-Muhammed Ali'nin efsanevi antrenörü Dundee öldü ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - ''Tüm zamanların en iyi boksörü'' unvanına sahip ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali'nin efsanevi antrenörü Angelo Dundee 90 yaşında öldü. Muhammed Ali'nin 20 yıl boyunca antrenörlüğünü yapan Dundee'nin, kan pıhtılaşması nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmasının ardından Florida'da öldüğü belirtildi. Efsane antrenörün oğlu Jimmy Dundee, babasının ölmeden önce nefes alma sorunları yaşadığını kaydederek, ''Çok şükür bütün aile yanındaydık. Büyük bir adamı kaybettik. Babamın harika bir hayatı oldu'' dedi. Boks organizatörü Bob Arum ise, ''herşey ne kadar kötü olsa da Dundee'nin bu kötü şeyleri olumlu şeylere dönüştürme'' özelliğinden bahsetti ve çok istemesine rağmen geçen ay düzenlenen Ali'nin 70. doğum günü partisine katılamadığını kaydetti. Muhammed Ali'nin 1974'teki George Foreman ile yaptığı müsabakalar dahil büyük karşılaşmalarda ünlü boksörün yanında bulunan Dundee'nin ismi her ne kadar Ali ile özdeşleşse de, Dundee, Ali'nin dışında Sugar Ray Leonard, George Foreman ve Jimmy Ellis gibi 15 dünya şampiyonu ile birlikte çalıştı. Ancak Muhammed Ali ile birlikteliği boks tarihinin en başarılı birlikteliklerinden biri oldu. Philadelphia'da doğan Dundee, Muhammed Ali ile 1960 yılında Roma'daki altın madalya başarısından sonra tanışmış ve Ali'nin 1964 yılında Sonny Liston'a karşı ağır siklet boks karşılaşmasını kazanmasını sağlamıştı.