Muhammed Ali'den kötü haber

Solunum yetersizliği nedeniyle 2 Haziran günü hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Muhammed Ali’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.



Dünyaca ünlü boksörün hayati organlarının çok kötü durumda olduğu belirtilirken parkinson hastalığı da bulunan efsanevi spor adamının çok zor şartlarda solunum aldığı dile getirildi.

Boks tarihinin efsane ismi Muhammed Ali, uzun süredir Parkinson hastalığı ile yaşıyor.

"Ailesi gizliliğini korumak istiyor"

amkspor'un haberine göre; dünya şampiyonunun aile sözcüsü Bob Gunnell, “Parkinson hastalığı ile savaşan Ali, doktorları tarafından müşahadeye alındı. Hastaneden açıklama bekliyoruz. Bu süreçte Muhammed Ali ailesi gizliliğini korumak istiyor” diye konuştu.



Üç kez ağırsıklet boks şampiyonu olan Muhammed Ali, geçtiğimiz yıl ocak ayında yaşamsal tepki vermemesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.