-MUHAMMED ALİ'DEN İRAN'A ÇAĞRI LOUISVILLE (A.A) - 16.03.2011 - Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali, 2009'dan beri casusluk yaptıkları gerekçesiyle İran'da tutuklu bulunan 2 Amerikalının serbest bırakılmasını istedi. Profesyonel boks yaptığı dönemde Müslüman ülkelerin büyük sevgisini kazanan Muhammed Ali, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği 1 Şubat tarihli mektupta, Irak'ın kuzeyinde İran sınırı yakınlarında yürüyüş yaparken tutuklanan Josh Fattal ve Shane Bauer'in serbest bırakılmasını talep etti. Ali, "İslam kardeşi Hamaney'den 2 Amerikalı için merhamet göstermesini" rica etti. Fattal ve Bauer ile birlikte tutuklanan üçüncü Amerikalı Sarah Shourd ise geçen eylülde kefaletle serbest bırakılmıştı.