Muhammed Ali hastaneye kaldırıldı

ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali, solunum yolundaki sorun nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Ali'nin sözcüsü Bob Gunnell tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ali'nin solunum yolunda yaşanan sorunun ardından önlem amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

haberler.com'un haberine göre; 74 yaşındaki Ali'nin kendi ekibinde yer alan doktorlar tarafından tedavi edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu, kısa süre içinde taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biri olarak gösterilen Muhammed Ali'nin, ailesi tarafından gelen gizlilik isteği nedeniyle kaldığı hastanenin adı ve yaşadığı sağlık sorunu hakkında detaylı bilgi verilmedi.