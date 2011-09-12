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Dünya

Muhaliflerin Sirte ilerleyişi sürüyor BİNGAZİ (A.A)

12 Eylül 2011 15:29

-Muhaliflerin Sirte ilerleyişi sürüyor BİNGAZİ (A.A) - 12.09.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı savaşçıların Sirte'ye ilerleyişi sürüyor. UGK'nın Sirte'deki Muammer Kaddafi yanlılarına verdiği teslim olma süresinin cumartesi günü dolmasının ardından Sirte yakınlarındaki çatışmaların şiddeti arttı. UGK yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Sirte'ye doğru ilerlemeyi sürdüren muhalifler, Ümmü Hanafis bölgesini de ele geçirerek Haroa kasabası yakınlarına ulaştı. Kaddafi'ye bağlı askerlerin, savaştan önce büyük kısmı Türk inşaat şirketleri tarafından inşa edilen Haroa kasabasında mevzilendiği ve muhalif askerleri roketlerle durdurmaya çalıştığı kaydedildi. NATO destekli muhalif savaşçıların uçaksavar ve tanklarla karşılık verdiği çatışmalarda, muhalif askerler arasında kayıplar ve yaralananlar olduğu, yaralananların yakınlardaki hastanelere taşındığı belirtildi. Şubat ayından bu yana 54 farklı dernek altında toplanarak Kaddafi askerlerine karşı direnişi başlatan muhalif askerler kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan askerlere 500 Libya Dinarı civarında maaş bağlanıyor. Savaşçılara ayrıca, devrimin ardından yeni kurulacak Libya'da ordunun ya da emniyet teşkilatının hangi biriminde çalışmak istedikleri de soruluyor. UGK Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, Trablus'ta yaptığı açıklamada, Kaddafi güçlerine karşı süren savaşın henüz bitmediğini belirterek, çeşitli dernekler etrafında toplanan savaşçılara UGK bünyesinde birlik olmaları çağrısı yapmıştı. Öte yandan, Bingazi'de polis teşkilatı görev dağılımı yaparak normal faaliyetlerine başladı. Kentin işlek noktalarında trafik polisleri trafiği düzenliyor. Polisin çözmesi gereken en önemli sorun ise kent içinde asayişin sağlanması. Neredeyse her Bingazili'de bir ya da daha fazla otomatik silah bulunuyor.

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