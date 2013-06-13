Muhaliflerin saldırısında 60 kişi öldü

Önceki gün yapılan saldırıya missilleme olarak muhalifler Hatla kasabasına girdi. Çoğu asker 60'dan fazla insanın öldüğü çatışmalar yüzünden kasaba halkı bölgeyi terk etti.

Saldırının mezhep kaynaklı olduğu iddialarına karşılık muhalifler, Hatla'dan kendilerine yönelik saldırılar olduğunu, misilleme yaptıklarını açıkladılar.



Sınırlarda da gerginlik



Suriye'nin Lübnan sınırı da dün gergindi. Lübnan'ın kuzeyindeki arsal kasabasına hükümet güçleri 3 füze attı.

Lübnanlı yetkililer, füzelerden birinin kasabanın merkezine isabet ettğiğini ve bir kadın ve çocuğunun hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Golan tepelerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışmaların 40 yıldır devam eden Suriye-İsrail ateşkesini tehlikeye attığını belirtti.