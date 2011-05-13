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Dünya

MUHALİFLERİN SAFINA GEÇTİ KAHİRE (A.A)

13 Mayıs 2011 01:51

-MUHALİFLERİN SAFINA GEÇTİ KAHİRE (A.A) - 12.05.2011 - Libya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) askeri ataşesinin, görevinden ayrılarak  muhaliflerin safına geçtiği bildirildi. Libya'nın BAE Büyükelçiliğinde askeri ateşe olan hava kuvvetleri Tuğgenerali Ammar Bilkasim, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Muammer Kaddafi rejimiyle yollarını ayırdığını, 17 Şubat Devrimine tüm kalbiyle destek vererek katıldığını bildirdi. Montunun yakasına Libyalı muhaliflerin rozetini taktığı görülen Bilkasim, açıklamasında "Zafer yakında" dedi. Libya'nın, Mısır'ın başkenti Kahire'de görevli konsolosu Farac Said El Aribi de bugün Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı savaşan muhaliflerin safına geçmişti.REU-GMT-PNR)

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