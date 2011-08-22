-Muhaliflerin lideri Paris'e gidiyor PARİS (A.A) - 22.08.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mahmud Cibril'in ülkenin geleceğini görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Paris'e geleceğini belirtti. Juppe, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhaliflerin ülkenin büyük bölümünün denetimini sağladığını söyleyerek, Cibril'in Paris'te uluslararası güçlerle görüşeceğini ve ülkenin geleceğini görüşeceğini ifade etti. Fransız Bakan, Paris'in, Libya'da istikrarın sağlanması çabalarına katılan ülkelerin oluşturduğu "temas grubu"nu da gelecek hafta ağırlayacağını kaydetti. -İngiltere: Kaddafi gitmeli İngiltere Başbakanlığı, Muammer Kaddafi'nin halkının daha fazla acı çekmemesi için gitmesi gerektiğini bildirdi. Libyalı muhaliflerin başkent Trablus'a girmelerinin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Trablus'taki görüntülerden de anlaşılacağı üzere, Kaddafi için son yaklaşmıştır. Kaddafi, Libya halkına yönelik korkunç suçlar işlemiştir ve halkının daha fazla acı çekmemesi için gitmelidir" denildi. Bu arada, İngiltere Başbakanı David Cameron başkanlığında bu sabah Libya konulu, Milli Güvenlik Konseyi toplandı. Öte yandan İngiltere, Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyini geçen ay tanıma kararı almasının ardından Başbakan Cameron cuma günü yeni atanan maslahatgüzarı kabul etti. Libya'nın Londra Büyükelçisi, mayıs ayında İngiltere'den sınır dışı edilmişti. -"Diktatörün zamanı doldu" Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise Libya lideri Muammer Kaddafi'nin zamanının dolduğunu belirterek, Kaddafi'nin yargılanması çağrısında bulundu. Westerwelle, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin ülkesinde vahşi bir hükümranlık sürdürdüğünü ve kendi halkına karşı savaştığını belirterek, "Diktatörün zamanı doldu" dedi. Kaddafi'nin bunun için ya kendi ülkesinde ya da uluslararası bir mahkemede yargılanması gerektiğini ifade eden Westerwelle, Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ne de demokrasi yolunu açması çağrısında bulundu. Libya'da demokratik değişim yaşanmasını arzu ettiklerini kaydeden Westerwelle, ülkede demokratik yapıların oluşturulabilmesi için Almanya'nın yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi. -İtalya: "Kaddafi teslim olmalı" İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta kan gölünü önlemek için teslim olması gerektiğini söyledi. Frattini, Sky İtalia televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye bağlı güçlerin başkent Trablus'un sadece yüzde 10-15'ini kontrol ettiğini belirtti. Kaddafi'nin sürgüne gitmesi konusunda müzakereler için "artık sürenin bittiğini" ifade eden Frattini, Kaddafi'nin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini kaydetti. Frattini, Kaddafi'nin iki oğlunun yakalanmasının Libya meselesinde "belirleyici bir an" olduğunu da söyledi.