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Dünya

MUHALİFLERİN LİDERİ: KAN DÖKÜLMESİNDEN ACI DUYUYORUM KAHİRE (A.A)

01 Mayıs 2011 21:18

-MUHALİFLERİN LİDERİ: KAN DÖKÜLMESİNDEN ACI DUYUYORUM KAHİRE (A.A) - 01.05.2011 - Libyalı muhaliflerin lideri Mustafa Abdülcelil, NATO saldırısında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bir oğlu ve 3 torununun ölmesinden "acı ve üzüntü" duyduğunu söyledi. Abdülcelil, merkezi Katar'da bulunan El Cezire kanalına yaptığı açıklamada, Kaddafi ailesinde kan dökülmesinden acı ve üzüntü duyduğunu belirtirken, şiddetten Libya liderini sorumlu tuttu.   Her zalimce dökülen kandan acı duyduklarını, ancak Kaddafi'nin oğullarının kanının, Libyalı kadın ve erkeklerin kanlarından daha değerli olmadığını ifade eden Abdülcelil, Libya liderini terk eden ve muhaliflere katılan Kaddafi yanlılarına af önerisinde bulundu.  Abdülcelil, ülkedeki iç savaştan Kaddafi'yi sorumlu tutarak, Kaddafi'nin köyleri ve kentleri havadan ve karadan bombaladığını, kan döktüğünü ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. NATO güçlerinin gece düzenlediği hava saldırısında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin en genç oğlu Seyfül Arab Kaddafi ile 3 torunu ölmüştü.

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