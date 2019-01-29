Venezuela'da muhaliflerin lideri Guaido: Venezuelalılar diktatörlük altında yaşıyor

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, BBC ile röportajında halkının "dikatörlük" altında yaşadığını söyledi ve seçimlerin yenilenmesi çağrısını yineledi.

Geçen hafta kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ABD'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke tarafından devlet başkanı olarak tanındı.

Guaido BBC Mundo'ya "Benim görevim özgür seçimler çağrısı yapmak çünkü iktidarın istismarı sözkonusu ve diktatörlük altında yaşıyoruz" dedi.

Guaido "Venezuela'da ya Maduro rejimi altında otorite, baskı ve işkence altında yaşamayı kabul edeceğiz ya da halkımız için özgürlük, demokrasi ve refahı" diye devam etti.

Guaido Maduro yönetiminin sokaklarda "genç insanları öldürdüğünü" ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) en az 40 kişinin ülkeden yaşanan çatışmalarda öldüğünü açıkladı.

12 yaşındaki çocuklar da gözaltında

BM İnsan Hakları komisyonu sözcüsü Rupert Colville "40 kişiden 26 kişinin hükümet yanlısı güçler tarafından vurulduğunu, beş kişinin ev baskınlarında öldüğü ve 11 kişinin de yağmalama sırasında hayatını kaybettiğini" açıkladı.

Ülkede 21 Ocak tarihinden bu yana yaşları 12'ye kadar düşen düzinelerce çocuğun da bulunduğu 850 kişi göz altına alındı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Rusya, Meksika, Türkiye ve Çin'den destek alıyor.

İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere eğer ülkede sekiz gün içinde seçimler yapılmazsa Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Diğer yandan Guaido, İngiliz yetkililere yazdığı mektupta Maduro'nun İngiltere Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerine erişimin durdurulması talebinde bulundu.

Bloomberg haber ajansı, hafta sonu yayımladığı haberde Maduro yönetiminin İngiltere Merkez Bankası'ndan 1,2 milyar dolar değerindeki altın rezervlerini çekmek istediği, Merkez Bankası'nın ise bu talebi reddettiği iddia edilmişti.

Bu iddiayla ilgili Venezuela Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.