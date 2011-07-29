-MUHALİFLERİN KOMUTANI CEPHEDEN ALINDI BİNGAZİ (A.A) - 28.07.2011 - Libya'da muhalefet yetkililerinin, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı savaşan muhalif güçlerinin komutanı Abdülfettah Yunus'u cepheden çektiği bildirildi. Muhalefet kaynakları, Libya lideri Kaddafi'nin muhaliflere katılan eski Güvenlik Bakanı Yunus'un sorgulanmak üzere Brega'dan çağrıldığını belirtti. Kaynaklar, Yunus'un neden sorgulanacağını açıklamadı, ancak eski bakanın Kaddafi hükümetiyle gizli görüşmeler yaptığına dair söylentiler bulunduğu kaydedildi. Muhaliflerin Ulusal Geçiş Konseyi'nin bir üst düzey üyesi de Yunus'un Bingazi'de olduğunu doğruladı. Aynı yetkili, Yunus'un cephedeki koşullar yüzünden mutsuz olduğunu, ancak yetkililerin Yunus'u geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi.