-Muhaliflerin hedefinde Sirte var TRABLUS (A.A) - 26.09.2011 - Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı güçlerin ülkenin firari lideri Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'ye bugün yeni bir saldırıya hazırlandığı bildiriliyor. UGK kaynakları, NATO uçaklarının Akdeniz kıyısındaki kentte bulunan Kaddafi askerlerinin direnişini kırmak için bombardıman düzenlemesinin ardından muhalif güçlerin kentte ilerleyişini sürdürmek için yeni bir operasyona hazırlandığını belirtti. Kaddafi karşıtı güçlerin Sirte'nin merkezine birkaç yüz metre yaklaştıkları, ancak NATO savaş uçaklarının saldırıları sırasında geri çekildikleri kaydediliyor. Sirte'nin batısında dün çok az çatışma olduğu ve UGK güçlerinin kent merkezine doğru ilerleme kaydettikleri, doğu kıyısında ise muhalif güçlerin kent merkezine doğru 15 kilometre yaklaştıkları ifade ediliyor. Öte yandan Sirte'nin doğusundaki hastanede çalışan bir doktor, çatışmalarda bir muhalifin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını söyledi. Sirte, batıda muhaliflerin elindeki başkent Trablus ile doğuda yine muhaliflerin kontrolündeki Bingazi kentleri arasında yer alıyor. Kentin ele geçirilmesinin, Libya'da aşiretler ve bölgelerle güvenilir birlik hükümeti kurmaya çalışan UGK için büyük bir başarı olacağı belirtiliyor. Bu arada bir UGK yetkilisi, Libya'nın Cezayir sınırındaki çöl kasabası Gadames'de Kaddafi yanlılarının dün düzenlediği saldırının, Kaddafi güçlerinin hala bir tehdit olduğunu gösterdiği ifade etti.