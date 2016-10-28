Muhaliflerin 'Büyük Halep Operasyonu' başladı

Suriyeli muhalifler, Halep kent merkezinde aylardır süren rejim kuşatmasını kırmak için büyük bir operasyon başlattı. Muhalif grupların bileşerek başlattığı harekâta Büyük Halep Operasyonu ismi verildi.

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıyı çok sayıda muhalif grubu bünyesinde toplayan Fetih Ordusu gerçekleştiriyor. Fetih Ordusu, kent merkezinin doğusunda rejim kuşatması içinde ve dışında konuşlu bazı unsurlarıyla Esad güçlerine, Grad ve Fil füzeleriyle yoğun saldırılar düzenliyor.

Fetih Ordusu bileşenlerinden Ahrar'uş Şam, sosyal medya hesabından Bab Neyrab askeri havaalanının, Dahiyyetul Esed ve 1070 konut bölgesinde Esad güçlerinin karargah olarak kullandıkları yerlerin vurulduğunu duyurdu. Halep'teki muhalif gruplardan Fastaqim'in temsilcilerinden Zekeriya Malahifji ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bugün savaşın başlangıç günü. Tüm muhalif örgütler bu savaşa katılacak" dedi.

Halep'te muhaliflerin gerçekleştirdiği bombalı araçla yapılan saldırı şöyle:

"En büyü operasyon"

Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların koordinatörlüğünü yapan Abdumun'im Ezzin, operasyonla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı. Ezzin, “Bu operasyon, katılan savaşçıların sayısı ve donanımı açısından Halep'e yönelik en büyük operasyondur. Hedef, Halep'in kuşatmasını kırıp İran ve Rusya'ya meydan okumaktır. Bütün muhalif savaşçıların morali yüksektir. Halep kuşatmasını kırana kadar devam etmekte kararlılar” ifadelerini kullandı.

"15 sivil öldü" iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, füzelerin Neyrab hava üssüne atıldığı doğrulandı. Açıklamada, aynı zamanda Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssü yakınlarına da füze atıldığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in batısında rejim kontrolünde bulunan mahallelere atılan füzelerin en az 15 sivilin ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Kurum ayrıca operasyona katılanlar arasında El Kaide'den ayrılarak adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'nin de olduğunu duyurdu.

Halep'teki bir diğer muhalif grup olan İslami Cephe ise füzelerin Ahrar uş-Şam tarafından atıldığını ve rejime ait bir mevziyi tahrip ettiğini duyurdu.

Ekim 2016'da Suriye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma ile Hmeymim'deki hava üssü kalıcı olarak Rusya'nın kullanımına açılmıştı.