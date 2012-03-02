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Dünya

Muhaliflerin askeri temsilciliği Türkiye’ye kurulacak

Suriye Ulusal Konseyi, muhaliflere yabancı ülkelerden silah sağlanması için kurulacak askeri temsilciliğin merkezinin Türkiye’de olacağını açıkladı.

02 Mart 2012 07:03

T24- Suriye Ulusal Konseyi, muhaliflere yabancı ülkelerden silah sağlanması için kurulacak askeri temsilciliğin merkezinin Türkiye’de olacağını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, Suriye’de Beşar Esad rejimine isyan eden muhaliflerin çatı örgütü Ulusal Konsey, silahlı mücadeleye. Konsey Başkanı Burhan Galyun, Paris’te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki muhaliflere yabancı ülkelerden silah sağlanması için askeri temsilcilik kurulacağını ve merkezin büyük ihtimalle Türkiye’de olacağını bildirdi.


Temsilcilik muhaliflere gerekli askeri teçhizatların dağıtılmasını organize edecek. Direnişin kalesi Humus şehrinin Baba Amr mahallesinde muhaliflerin ‘taktik çekilmesi’ sonucunda Esad’a bağlı tümen bölgeyi kontrol altına aldı. Muhalifler çekilme kararını ağır bombardıman ve Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın başında olduğu 4. zırhlı tümenin askeri operasyonun verdiği zarar karşısında aldı.

Esad güçlerinin operasyonu sürerken Humus’tan İngiliz gazeteci Paul Conroy’un ardından İspanyol gazeteci Javier Espinosa da Lübnan’a kaçmayı başardı. Öte yandan Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği’nin atadığı Suriye özel temsilcisi eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan en kısa zamanda Suriye’ye gideceğini açıkladı. Annan başkent Şam’da Esad yönetimine ‘şiddetin durması gerektiği’ şeklinde ‘açık ve net’ bir mesaj vereceğini söyledi. Körfez ülkeleri de 7 Mart’ta Şam rejiminin uluslararası toplumda en etkili destekçisi Rusya’yla toplanacak.

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SilahArapParisRusyaLübnanSuriyeTürkiyeBeşar EsadKofi AnnanArap BirliğiŞam

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