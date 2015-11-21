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Muhalifler, Türkiye-ABD desteğiyle iki köyü IŞİD'den aldı

Güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ilk adım atıldı

21 Kasım 2015 09:40

Türkiye-Suriye sınırında IŞİD'den arındırılmış güvenli bölge oluşturulması için düzenlenen hava ve kara saldırılarında iki köy, terör örgütünden geri alındı. Muhalif Türkmen grubu Sultan Murat Tugaylarının saldırılarında IŞİD 70'den fazla militanını kaybetti.

Güvenlik kaynakları ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ilk adım atıldı.

Muhalif gruplardan Türkmenlere ait Sultan Murad Tümeni ve ortak hareket ettiği Şam Cephesi, Türk ve Amerikan hava unsurlarının desteğinde karadan ilerleyerek, Halep'in kuzeyinde, Türkiye-Suriye sınırına sıfır noktasında, Kilis'in karşısında bulunan Harcele ve Delha'ya girdi.

Türkiye'ye ait altı F-16 ve ABD'ye ait dört F-15, bir AC-130 ve 3 insansız hava aracının (İHA) havadan destek verdiği operasyonda, muhalif gruplar terör örgütünü iki Türkmen köyünden çıkarmayı başardı.

Gece boyu süren çatışmalarda 70'den fazla DAEŞ militanı öldürüldü.

Güvenlik kaynakları, taktik seviyede sağlanan başarının DAEŞ'in bundan sonraki savunmasının kırılması, muhaliflerin savaş isteğini ve yeteneğini arttırması, DAEŞ'in çöle hapsedilerek sınır güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

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