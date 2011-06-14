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Dünya

MUHALİFLERİ KANADA DA TANIDI OTTAWA (A.A)

14 Haziran 2011 21:48

-MUHALİFLERİ KANADA DA TANIDI OTTAWA (A.A) - 14.06.2011 - Kanada, Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, bu akşam Kanada'nın Libya'daki misyonunun en az 3 ay uzatılmasının oylanması beklenen Avam Kamarası'ndaki oturumun açılışında yaptığı açıklamada, muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak tanındığını belirtti. Baird, ayrıca Kanada'nın Libyalı sivillere 2 milyon dolar daha insani yardım yapacağını açıkladı.

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