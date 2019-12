'Muhaliflere Türkiye'den silah gidiyor'

T24 - Suriye'deki krizde Beşar Esad yönetiminden desteğini çekmeyen, muhalifleri ile de temasını sürdüren Rusya'dan önemli bir iddia geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ayaklanan muhaliflere kaçak silah sevkiyatınn yapıldığını iddia ettiği komşu ülke topraklarını sıralarken Türkiye'yi da adres gösterdi.







Lavrov'un açıklamaları şöyle:



"Kimsenin reddetmediği, pek az yorum yaptığı bir gerçek var: Suriye'ye kaçak yollardan, Türkiye, Irak ve diğer ülke topraklarından silah yollanıyor ve silahlı radikal güçler barışcı yollardan protesto yapan insanları kullanıyor. Böylece hükümet provoke etmeye çalışıyorlar." Lavrov, Batılı ülkelerin her yerde muhalifleri kışkırttığını belirterek, "Washington ve Brüksel’den Suriye yönetimi ile diyalog kurulmaması, Esad'ın gitmesinin art olduğu gibi sert açıklamalar gelince, tabii ki insanları yapıcı diyaloga sevketmiyor" dedi. Bu arada Lavrov, Suriyeli muhaliflerin Ulusal Konseyi temsilcisi Burhan Galyun’la yarın Moskova’da görüşeceklerini açıkladı. 14.11.2011 Paylaş Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com